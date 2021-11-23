新冠疫苗︱接種率終達70%　專家倡軟硬兼施推動長者盡快打針

新冠疫苗接種計劃自今年2月底開始推行，特首林鄭月娥本來期望9月底可以達到七成的接種率，不過最終在11月23日才達致原定目標，延誤超過1.5個月。

新冠肺炎仍然肆虐全球，專家早就明言，70%接種率並不足夠，香港下一階段應該設下甚麼接種率作為目標？呼吸系統科醫生梁子超認為，香港長者接種率尤低，政府應該設下長者接種率的目標，更應同時設下時限，「要有死線，如果做唔到，係咪可以有獎勵，或者更多限制。」中大呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，政府應盡快提升接種率及推動第三針的接種，以準備通關和減低第五波爆發的風險。



現時已接種第一針的人口為471萬人，佔合資格接種人口的70%。（網站截圖）

楊潤雄：一定要再接再厲 促兒童及長者接種

教育局局長楊潤雄、副局長蔡若蓮及政治助理施俊輝今日下午到沙田源禾路體育館的社區疫苗接種中心打第三針科興疫苗。他在Facebook專頁發帖稱，本港整體的新冠疫苗接種率剛達到七成，但觀乎歐洲部分國家的經驗，疫苗接種太慢又不普及是疫情反彈的其中一個原因，「所以我們一定要再接再厲，特別是接種率相對較低的年齡組別，包括兒童及長者。」

楊表示，政府已經公布由12月2日起，12至17歲青少年可以優先接種科興疫苖，給家長和學生在復必泰疫苗以外多一個選擇，他鼓勵把握時間和機會，盡快接種疫苗，以讓生活可以在更安全的情況下盡量回復正常。

打針9個月才達標 較政府原目標遲個半月

本港今天新增4,069人接種第一劑疫苗，現時已接種第一針的人口為471萬人（4,713,454人），佔合資格接種人口的70%。本港花了9個月才有70%人接種新冠疫苗，較政府原定期望的9月底延誤了超過1.5個月。

中國工程院院士鍾南山早前稱接種率需要達到83%才能達致群體免疫；而港大微生物學系講座教授袁國勇更指，接種率最好達到100%。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，香港長者接種率尤低，政府應該設下長者接種率的目標，更應同時設下時限。 （資料圖片）

梁子超：以全港人口計不足65%居民打針

梁子超表示，本港現時才達致七成接種率，是「非常遲」，直言「70%」是指合資格人口當中七成人已打第一針，而非全港人口當中的七成人，如以全港人口計算，實際上香港的接種率不足65%，「七成係無意思嘅，比起其他先進地方，香港係極度落後！」他指出，新加坡全國已有85%人口接種新冠疫苗，但仍然出現爆發，香港絕不可能繼續「嘆慢板」。

他坦言，冬天時入院者眾多，醫護疲於奔命，更加無人手為市民打針，現時政府應趕及在冬天來臨之前，盡快為更多願意打針的市民打針，例如打第三針、將接種計劃推展至小學生等，「依家有疫苗、有人手都唔去推（動），應該邊個願意打就早啲打啊嘛！」

本港長者接種率尤低，70至79歲人口當中，只有44.82%已打第一針，而80歲以上的長者更只有17.65%人士已打針。（網站截圖）

建議可派錢鼓勵或對未針設限制

本港長者接種率尤低，70至79歲人口當中，只有44.82%已打第一針，而80歲以上的長者更只有17.65%人士已打針。梁子超狠批數字「肉酸」，需要急起直追，他認為港府需要設下長者接種率的目標，以及推行時限，「要有中期目標，如果做唔到，係咪可以有獎勵，例如派錢，或者更多限制。」他又指，港府需正面回應市民對於疫苗的誤解，才能推動更多人接種。

許樹昌指港府應盡量提高接種率，並推動第三針接種，以準備通關和減低第五波爆發的風險。 (資料圖片／歐嘉樂攝)

許樹昌就稱，本港達到七成接種率，算是一個里程碑，到11月才達成，步伐「稍慢」。他又指港府應盡量提高接種率，並推動第三針接種，以準備通關和減低第五波爆發的風險，確保醫療系統不會崩潰，他認為如推行「疫苗護照」可以有助提升接種率。

港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，七成接種率並非有意義的里程碑。（資料圖片／梁鵬威攝）

港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，七成接種率並非有意義的里程碑，香港最大的問題在於長者接種率非常低，70歲以上不足五成人打針，一旦疫情大爆發，將會是一個災難，因為長者是重症的高危人士。

港大公共衛生學院教授高本恩稱，接種率並非「清零」的關鍵，清零的重點在於外防輸入措施夠嚴謹，以及當有社區爆發時，能夠迅速應對。