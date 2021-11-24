港深醫院｜盧寵茂認續短約至年底　透露正爭取深圳市政府「加碼」

香港大學跟深圳市政府簽署營運「香港大學深圳醫院」的10年合約今年到期，《香港01》今日（24日）率先報道，兩地就醫院營運的合約及醫院院長盧寵茂的合約僅續約至今年底。盧寵茂出席活動時承認，兩地暫時未續長約，其中討論包括深圳市政府會否提供額外資金，相信兩地最終能續約，醫院運作亦不受影響。



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《香港01》接獲消息，港大跟深圳市政府營運港深醫院的合約在今年7月到期，續約5個月至今年底；醫院院長盧寵茂合約亦在本月到期，續約1.5個月同樣至今年底。盧寵茂今日出席活動時承認，自己合約僅延至今年底，「我係由香港大學派上去，我嘅合約應該會根據香港大學份約」換言之若港大不在跟深圳市政府續約，盧寵茂亦無法再擔任院長。

不過，盧寵茂認為續約方面不會有問題，只是雙方需要更多時間討論，自己沒有參與，但得悉其中一個討論為深圳市政府會否投放額外資金給醫院，亦不認同港方人員會撤走，相信雙方能夠繼續保持合作關係，期望醫院新一個10年合約會獲更多支持。

盧寵茂相信港大及深圳市政府能磋商好合約問題。（朱海棋攝）

至於是否涉及償還債務問題，盧寵茂表示有關款項只是小數目，坊間毋須過份注意，但又稱醫院是自負盈虧，如果有更多資助可以為香港、深圳以及內地做更多事情。

盧寵茂強調，港深醫院是跨境醫療、大灣區醫療融合最大平台，配合一國兩制及港深合作「最好示範」，加上是12間國家高質量發展試點醫院之一，醫院會繼續營運下去。