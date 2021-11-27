蕭澤頤：調動逾萬警力確保下月立法會選舉安全進行

香港警察學院今早（27日）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤會在典禮中檢閱畢業的見習督察和學警。他在結業會操後見記者，他譴責近日有人寄恐嚇信件到法院及立法會候選人，形容事件鬼祟及幼稚，案件已交有組織及三合會調查科調查，暫不透露詳情。他強調如發現相關人士如在香港有同黨，必然會嚴正執法。

另外，他提到在下月立法會選舉當日會調動逾萬警力確保選舉安全進行，包括出動便衣人員及特種部隊，監察選舉過程順利進行。



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香港警察學院今早（27日）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤會在典禮中檢閱畢業的見習督察和學警。他在結業會操後見記者，他譴責有人寄恐嚇信件到法院及立法會候選人，形容事件鬼祟及幼稚，案件已交有組織及三合會調查科調查，暫不方便透露詳情。

立法會選舉將於12月19日舉行，蕭澤頤主動提到，「今次警方調動警力係超過一萬人，會確保整個選舉過程，能夠喺安全情況底下去進行。」他又呼籲，「任何人士唔好企圖去嘗試干擾、或者搗亂個選舉程序，如果唔係，我哋一定會嚴正執法。」

▼9月18日，香港警察學院結業會操情況▼



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自本週二（23日），高等法院及區域法院先後收到兩封由台灣寄出裝有肉片的可疑信件後，已報名參選立法會港島西地方直選的新民黨主席葉劉淑儀，以及參選選委會界別的民建聯林琳，亦分別收到相關信件。長沙灣派遞局近日亦兩次截獲可疑信件，報警求助。