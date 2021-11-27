女童軍新總部兼青年宿舍動土料提供576宿位　未來增國情教育活動

香港女童軍總會位於佐敦道及渡船街交界的新總部及青年宿舍項目，今天（27日）舉行動土典禮。女童軍新總部位於佐敦道及渡船街交界，鄰近柯士甸港鐵站。女童軍新總部上將有青年宿舍，建成後以自負盈虧方式營運，料可提供576個宿位。項目將使用「組裝合成法」興建，預計2024年內完工。

另外，女童軍將新增國情教育元素，包括電影會、講座讓，會員了解中國近代史及文化。香港女童軍總會會長梁唐青儀稱，國情教育是眾多活動之一，不會硬性規定會員參與；女童軍誓詞亦不會改變。



女童軍青年宿舍料2024年內完工

香港女童軍總會會長梁唐青儀致辭感謝民政事務局、獎券基金及賽馬會支持，稱女童軍新總部預計會有20多層。新總部大樓地盤面積約2,670平方米，總建築樓面面積約7,380平方米，包括多個活動室、多用途禮堂。至於新總部上的青年宿舍，預計總建築樓面面積約18,300平方米，可提供約565間房間，女童軍青年宿舍料2024年內完工。

梁唐青儀說，工程改以「組裝合成法」進行，有望減少建築廢料，青年宿舍招租日未定。她說，將參考政府青年宿舍計劃招租，男女均可申請，預計最少可住兩年。

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民政事務局局長徐英偉致辭時表示「感謝立法會過去一年有效率好多」，令女童軍總部快速獲得撥款及開始動土，預計女童軍新總部約有576個宿位供合資格人士申請，讓年輕人在實而不華的居住空間儲蓄及計劃未來。他又在致辭中呼籲市民接種新冠疫苗及在12月19日立法會選舉投票。

香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮以普通話致辭，稱馬會與香港女童軍總會合作關係源遠流長，除支持基建，過去70多年亦與女童軍推出各項計劃促進青年婦女個人成長、培養領導才能，造福社群。另外，中聯辦青年工作部部長張志華及海關副關長陳子達亦有到場出席典禮。

女童軍將新增國情教育活動 非強制參與

梁唐青儀活動後回應被問到國情教育細節時，稱活動只屬眾多學習活動環節之一，會新增文化及歷史元素，但強調不會硬性規定會員參與國情教育活動，「據我了解，冇話係硬性規定或一定要參與。」至於會否有機會更改宣誓誓詞？她稱不會改變。

女童軍香港總監李細燕致辭預告女童軍未來活動，透露將推出一系列國情教育，培訓下一代的國家歸屬感。她其後補充指，女童軍致力推動女性多元化發展，國情教育將融入小組活動，如電影會、邀請專業人士舉辦講座，希望青年女子可認識中國近代史、國家文化等國情。