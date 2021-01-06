上環、佐敦兩青年宿舍項目料2024年落成　共提供878個宿位

政府於2011/12年度的施政報告提出興建青年宿舍，有7個正規劃或興建的項目，現時只由青協的大埔青年宿舍項目落成。民政事務局日前向立法會提交文件，交代分別於佐敦及上環項目的進度。兩個項目分別可提供576個宿位及302個宿位，料可於2024年下半年落成。

位於佐敦渡船街的女童軍青年宿舍項目，可提供565個房間，包括542個單人房、11個雙人房及12個無障礙房間。項目包括一所樓高23層的青年宿舍大樓，並有樓高6層的平台，當中包括多用途禮堂、辦公空間及空中花園。青年宿舍項目的工程總額預算約為7.6億元。

文武廟前院院延伸至青年宿舍範圍

位於上環文武廟旁的東華三院項目，將包括一座樓高約21層的大樓，可提供210個房間，包括118個單人房及92個雙人房，即共約302個宿位。每層設有公用客廳，並有管理處及公用洗衣房、茶水間和活動空間等公用設施。項目選址毗鄰文武廟，東華三院在前期顧問研究階段已完成文物影響評估，並將青年宿舍大樓向後退入，而文武廟的前院亦會延伸至青年宿舍範圍內，並把青年宿舍的地下用作文化廣場。項目工程總額預算為約4.3億元。