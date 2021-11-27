新冠疫苗｜10接種中心延至明年3月　主打復必泰　兩公院增接種站

公務員事務局局長聶德權今早（27日）在電台節目透露，社區疫苗接種中心明年1月，將由現時的21間大幅縮減至10間。

繼續營運的10間接種中心仍分布港、九、新界，當中3間會打科興，其餘7間則打復必泰，市民明早（28日）開始，可開始預約明年打針。另外，瑪嘉烈醫院和律敦治醫院將於12月10日增設疫苗接種站，令可打針的公立醫院增至11間，全部均接種復必泰。



▼本月第三針開打的情況▼



公務員事務局表示， 10間疫苗接種中心將會延長營運至3月31日，其中3間會繼續提供科興疫苗，包括渣華道體育館、官涌體育館和源禾路體育館；復必泰疫苗注射則由其餘7間接種中心提供，包括西灣河體育館、曉光街體育館、荔枝角公園體育館、元朗體育館、港怡醫院、香港中文大學醫院和林士德體育館。

另外，公立醫院接種站則會再增兩間至11間，分別是瑪嘉烈醫院和律敦治醫院，新增的接種站將於12月10日開始提供服務，同樣都是注射復必泰疫苗，周一至五朝9晚6為市民打針，較現時的9間醫院早1小時，最後接種時間為下午5時半。

另外，再有兩間醫管局選定診所可以接種科興疫苗，包括馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心，兩間均不設即日籌。

聶德權今早在電台節目再度「谷針」，呼籲市民把握在年底仍有21間接種中心時，接種首劑疫苗，隨着社區疫苗接種中心數量明年1月中幅縮減後，希望轉以「多用途」形式，為市民注射疫苗，包括在公立醫院設接種站，並預告下月開始亦會有私家診所可打復必泰。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

