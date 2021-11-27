疫苗氣泡｜政府研針後才可入食肆　市民憂無法再與九旬父外出堂食

政府研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆和受防疫條例規限的處所，即市民日後出入大部分地方，要用「安心出行」及出示接種紀錄。

有市民認為近日仍有輸入個案，新增接種要求可令食客「安心啲」；但亦有市民指出，不打針市民「總有原因」，期望政府尊重市民決定，維持現有安排，否則其95歲父親日後或無法外出堂食。



現年73歲的梁先生說，他已接種兩針復必泰，即使要打針才入食肆，對他影響不大，惟相信市民「唔打總有原因」，希望政府維持現有安排。（鄧穎琳攝）

現年73歲的梁先生說，他已接種兩針復必泰，即使要打針才入食肆，對他影響不大，惟相信市民「唔打總有原因」，例如其父已95歲、需長期服藥，間中更感心口翳悶，故不敢帶父親打針：「佢食緊薄血藥、90幾歲，心口翳悶，驚佢中風。」梁生說希望政府維持現有安排，萬一政府推新政，其父將無法外出用膳：「無辦法嘅話，買啲嘢畀佢食囉！」另有拒絕拍照的食客直言，不打算打針，不希望政府禁未打針者堂食。

陳生及陳太認為，全球疫情未息，本港間中有輸入個案走入社區，贊成政府強制接種疫苗者才可堂食。（鄧穎琳攝）

秋冬預備相約朋友食蛇宴的陳生及陳太則表示，全球疫情未息，本港間中有輸入個案走入社區，贊成政府強制接種疫苗才可堂食，「都啱嘅，新冠病毒（全球）惹得咁緊要，打哂對大家都好！」他們又說，「飯腳」已打齊針，新安排不會影響日常生活或社交。

而何先生亦說，平均每周與太太飲茶一次，今日已接種第三針科興，認為「疫苗護照」安排可令食客「安心啲」。