01消息｜警隊擬增設助理處長專責公共關係　勢擢升郭嘉銓擔大旗

自從2019年反修例風波後，警隊不斷擴張警察公共關係科。據《香港01》了解，警方將進一步擴張公關版圖，有消息指，警隊擬增設多一個「助理處長」職級，將專責統領公共關係，勢擢升為助理處長的警察公共關係科總警司郭嘉銓將會坐正新位，但架構調整須向立法會提交並待財委會通過，故料最快可於明年年中正式落實及運作。



警察公共關係科近年多搞作，除了擴充傳媒聯絡隊人數，又自家製作《警聲直播》等。據了解，經2019年反修例一役後，警方高度重視文宣戰，目標採取進取策略以搶佔輿論先機，早前紀律部隊職系架構檢討報告書已透露，多個紀律部隊管方有意增設首長級職位，其中特別提到警隊有數個需「優先處理」的範疇，包括「提升整體公共關係和社區參與能力」。

據了解，警方現正籌備增設多一個「助理處長」職級專責統領公共關係，主力警民關係、社交媒體及與傳媒關係。整合多個消息，警察公共關係科現時人腳已埋班兩年，故將迎新一輪人事變動，其中曾有傳會調任其他職務的總警司郭嘉銓，消息指郭嘉銓勢升任助理處長，並料出任該新設的首長位，繼續掌舵公關策略。

郭嘉銓於1998年畢業於香港中文大學政治及行政學系，曾是兩任前一哥副官及機場警區指揮官，亦曾借調到澳洲聯邦警察擔任教官。他在2019年11月由人事部平調警察公共關係科，上場便遇理大事件負責主持例行記者會，亦曾為警隊設「可信媒體」爭議解說。

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現時警務處在警務處處長、三位副處長之下，有五名高級助理處長，以及十六名助理處長，分別協助掌國家安全、行動、支援、刑事、保安、資訊系統、服務質素等分科、出任五大總區指揮官。警察公共關係科目前隸屬支援部，旗下有社區關係課、傳媒聯絡及傳訊課、策略傳訊課及新聞及宣傳課。

另外，警隊今年已將財富調查組、聯合財富情報組和總部，從毒品調查科分拆，整合為一個專責科級部門即「財富情報及調查科」，因而增設一名總警司職級帶領。