澳門司警偵破一非法賭博及洗黑錢犯罪集團拘11人　傳涉「洗米華」

澳門司警表示，偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢罪的案件，拘捕11名嫌犯，將於周日(28日)下午2時舉行特別新聞發佈。

本港《有線電視》引述消息報道，個案涉及外號「洗米華」的澳門太陽城集團主席周焯華。



據澳門傳媒報道，澳門司警局晚上通知當地傳媒，指司警偵破一宗涉及犯罪集團非法經營賭博及洗黑錢的案件，合共拘捕11名嫌犯，將於周日(28日)舉行特別新聞發佈。

周焯華涉嫌在內地從事開設賭場，周五（26日）被浙江省溫州市人民檢察院批准逮捕，並敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理。周六（27日）早上有消息指，周焯華已被澳門司警帶走，以協助調查。

今早有消息指周焯華已被澳門司警帶來，以協助調查。（市民提供圖片）

澳門政府早前表示，一博彩中介一人有限公司周姓股東、董事涉嫌成立跨境賭博犯罪集團，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了國家的社會管理秩序。今早澳門司警將周焯華及其他涉案人員帶回警局調查。

澳門政府重申，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。

浙江省溫州市公安局周五（26日）發布案情通報指出，以澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華為首的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，溫州市人民檢察院依法對疑犯周焯華批准逮捕。

+ 10