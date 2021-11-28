國際復康日開幕典禮　殘疾運動員：運動能給予方向自己

為響應每年12月3日由聯合國所定的「國際復康日」，香港復康聯會和香港社會服務聯今日（28日）在海洋公園怡慶坊舉行開幕典禮。今年以「殘疾人士・普及運動」為題，「東京2020殘疾人奧運會」代表團成員劉慧茵及鄧韋樂亦有在典禮上分享奮鬥的歷程。劉慧茵認為運動能給予方向自己，令人生有有目標，又可認識不同朋友，寄語大家定立目標後就不要想太多，全力進發。



開幕典禮由聯會與有關政府部門、十八區各地區組織、復康機構及殘疾人士組織等舉辦慶祝活動。硬地滾球運動員劉慧茵已是第四次參加殘奧，她在2005年開始接觸運動，當時是透過興趣班接觸硬地滾球，「一玩就愛上。」

劉慧茵說，一開始轉型為全職運動員有很大困難，無論是教練要求或對自己要求亦高了不少。但她形容自己幸運，身邊的朋友家人亦有分擔和支持。她認為運動能給予方向自己，令人生有有目標，又可認識不同朋友，寄語大家定立目標後就不要想太多，全力進發。

社聯：政府規劃要考慮人口老化

勞工及福利局局長羅致光於致辭時表示，特區政府一直非常重視殘疾人士的需要，積極推動傷健共融的社會。而香港殘奧代表隊成員在典禮上的分享，讓大家體會到精英運動員的積極人生觀和堅毅不屈的精神，具有重大意義。

社會服務聯會行政總裁蔡海偉指世界同樣面對人口老化情況，政府規劃要考慮社會設施是否足夠 ，政策如何整體配合。就社聯而言，殘疾院舍和安老院院舍服務並不足夠。因本來預計老人家入住時間約3至5年，但近年居住10年以上的個案非常多。蔡指是時候研究居家安老，當中配套服務、科技產品等。