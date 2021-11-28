社聯過渡屋南昌220約一成租戶上樓　將助其他租戶申其他過渡屋

本港首個組合社會房屋「南昌220」，由恒基地產借地予社聯興建，並於去年8月入伙，租約為期兩年，直至明年8月屆滿。

社聯行政總裁蔡海偉今日（28日）出席活動後表示，現時有約一成租戶獲編配公屋，預料明年會再多約一成；而剩下尚未能「上樓」的租戶，社聯將協助他們申請其他過渡性房屋。



▼「南昌220」示範單位▼



蔡海偉估計，有部份租戶明年或未能即時獲編配公屋，故在租約期滿前的6個月，社工會與租戶商討搬遷計劃。他認為，新界區的過性房屋數目較多，而且面積較大，相反在市區覓地作過渡性房屋並不容易。

此外，勞福局長羅致光早前表示，會研究要求社會工作者註冊局成員宣誓擁護《基本法》及效忠特區。蔡海偉認為，香港每人都要遵守《香港國安法》，但不認為社工註冊局的功能與《國安法》有關，亦看不到註冊局成員需宣誓。不過，若政府希望有公權力的法定機構成員都要宣誓，便並非單純涉及社工註冊局的問題。

至於有消息指，政府正研究擴大疫苗接種要求至所有食肆及表列處所，他認為政府應及早與社會討論，再考慮是否推行。