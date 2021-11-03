樂齡科技博覽開鑼　入場可體驗科技運動　羅致光落場親試輪椅籃球

第五屆「樂齡科技博覽暨高峰會」一連四日於會展舉行，公眾可免費入場，試玩滑雪、標槍、單車等科技運動體驗。行政會議召集人、社聯主席陳智思及勞工及福利局局長羅致光今日（3日）出席導賞團，並透過香港傷殘青年協會示範及帶領，體驗在輪椅上所拍球、射籃等的籃球基本動作。



博覽由政府及香港社會服務聯會（社聯）合辦，一連四日於會展舉行，公眾可免費入場。展覽佔地9,400平方米，場內設四大主題館，包括跌倒預防及偵測、互動體驗運動場、照護食市集及智慧城市優質服務；共有160多個參展商展出超過600款樂齡科技及產品，參展商透過專題研討會和工作坊，展示創新科技產品和技術應用理念，以應對人口高齡化帶來的挑戰和機遇。

行政會議召集人、社聯主席陳智思及勞工及福利局局長羅致光今日（3日）出席導賞團。其中透過香港傷殘青年協會示範及帶領，體驗在輪椅上所拍球、射籃等的籃球基本動作。

場內設科技運動體驗

在疫情下，不少服務機構未能如常舉辦多人的運動訓練，部份復康人士、長者等，在缺乏運動下或會影響身心健康，場館內設各種互動運動供入場人士體驗。市民可以試玩滑雪、標槍、單車等及輪椅運動項目。

用家可以在運動時作健康監測，避免過度運動。另外，科技運動系統亦幫助機構較更容易安排運動訓練，甚至舉辦跨單位的大型運動會，打破空間和天氣等局限。

升降座廁扶助器免長者如廁後跌倒

房協亦有在展覽中展出多個預防及偵測長者跌倒的產品，其中包括升降座廁扶助器，為膝關節退化長者如廁後的站立動作提供支撐點，減少失平衡跌倒的機會。

虛擬實境一感精神患者感官

除了運動體驗，公眾亦可以透過虛擬實境體驗，以「第一身」的角度走進復元人士的感官世界，參加者能親身體驗精神病的病徵，例如妄想及幻聽，從而加深對復元人士的了解及提升對精神健康的關注。

輔助設備預防長者跌倒

社聯行政總裁蔡海偉指，「防跌倒」為今次展覽的其中一個主題，他引用世衛報告提出，全球每年有近60多萬人因跌倒導致死亡，當中較多為長者。他期望，透過跌倒預防、評估及輔助設備，能預先為長者評估跌倒機會。

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社聯樂見當局改良「安心出行」

至於被問到長者及露宿者難以使用「安心出行」，蔡海偉就指，近日留意到有不少長者及無家者未必有智能電話或懂得使用流動應用程式，但政府亦已有為相關人士提供協助。

有意見認為政府可以收集八達通或身分證資料，代替「安心出行」或填寫實體表格。蔡海偉表示，固然希望當局有更方便的方法「等大家用到（政府設施）」，樂見改良方案。