劏房租管｜未管制已加租　社聯倡設起始租金：不容易也要試

全港有逾十萬劏房戶，政府劏房租務管制法案，預計今個立法年度通過，今年底或明年初實施。社聯倡在劏房管制下設起始租金，以地區、住戶人數及設施等評估租金作參考作用。社聯業務總監黃健偉表示，有街坊表示部分業主開始「加定租」，認為若無起始租金，即使租管後租金不變，基層市民亦未必能夠負擔。
社聯早前以地區劃分、住戶人數、單位分間、樓宇設施及住屋種類等為各式劏房定起始租金參考，黃健偉表示，發現有15.8%劏房戶被收取較估算水平高的租金。他今日（29日）在港台《千禧年代》中指出，訂立起始租金雖不容易，但仍要嘗試，估計毋需兩年時間就可完成。
他說，政府提出會推行劏房租務管制後，已有加租討論，相信有起始租金會幫助控制租金水平，否則「加咗個頭，之後唔加，但（業主）都收晒所有嘢」，街坊亦未必可負擔租金。
他亦認為現時公屋輪候時間已近6年，認為租住權保障可以延長至6年，亦應有資訊或支援平台，協助租戶取得正確租住的資訊。
特首戰開打｜陳茂波「發力」大談劏房、深層矛盾 3招與林鄭鬥法陳茂波：2049年前告別劏房 簡化繁瑣程序 大刀闊斧增供應葉劉：劏房是「香港之恥」 倡港鐵撥歸鐵路上蓋用地予政府建屋陳茂波揚言解決劏房目標明確 土地房屋是政治問題 但絕對有得搞劏房租管｜城大葉毅明倡設起始租金 料2至3年後有足夠數據制定民研︰47%受訪者支持劏房租管即時實施 團體倡縮短「空窗期」