劏房租管｜未管制已加租　社聯倡設起始租金：不容易也要試

全港有逾十萬劏房戶，政府劏房租務管制法案，預計今個立法年度通過，今年底或明年初實施。社聯倡在劏房管制下設起始租金，以地區、住戶人數及設施等評估租金作參考作用。社聯業務總監黃健偉表示，有街坊表示部分業主開始「加定租」，認為若無起始租金，即使租管後租金不變，基層市民亦未必能夠負擔。



社聯早前以地區劃分、住戶人數、單位分間、樓宇設施及住屋種類等為各式劏房定起始租金參考，黃健偉表示，發現有15.8%劏房戶被收取較估算水平高的租金。他今日（29日）在港台《千禧年代》中指出，訂立起始租金雖不容易，但仍要嘗試，估計毋需兩年時間就可完成。

社聯業務總監黃健偉表示，起始租金有助保障劏房租戶。（資料圖片）

他說，政府提出會推行劏房租務管制後，已有加租討論，相信有起始租金會幫助控制租金水平，否則「加咗個頭，之後唔加，但（業主）都收晒所有嘢」，街坊亦未必可負擔租金。

他亦認為現時公屋輪候時間已近6年，認為租住權保障可以延長至6年，亦應有資訊或支援平台，協助租戶取得正確租住的資訊。