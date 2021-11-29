疫苗護照｜飲食業憂生意跌3成舊區最傷　許樹昌：推行係大勢所趨

公務員事務局局長聶德權日前透露，政府正探討「疫苗護照」可行性，市民日後進入食肆等表列處所或須已打針。香港餐務管理協會主席梁振華今早（29日）在電台節目表示，不少長者因有顧慮拒絕打針，預料一旦強制打針措施生效，飲食業生意至少急挫兩至三成，位於觀塘、深水埗及黃大仙等老區的酒樓更首當其衝。

他續指，酒樓難以轉型做外賣，強調長者到茶樓飲茶並不旨在食，「你返去對住度牆嚟食粒蝦餃，同喺酒樓大家嘻嘻哈哈食粒蝦餃係兩回事， 大家呢個係興趣，同埋每一日見到老朋友、老友記係好開心」，他促請政府將豁免打針的措施與「安心出行」看齊，讓12歲以下小童和65歲或以上長者並不受限。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，「疫苗護照」是大勢所趨，強調港府有必要用盡一切辦法「谷針」，尤其是推高長者和免疫力系統失調人士的接種率，又指以色列、澳洲、新加坡等多國亦早有有關先例，香港要與外界接軌亦只有全民打針這一條路。



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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許樹昌：面對病毒大流行 就係要用盡所有可行方法

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在港台節目《千禧年代》上形容，「疫苗護照」是大勢所趨，「面對病毒大流行，你就係要用盡所有可行方法（谷針）」，他舉例指疫情爆發嚴重的以色列已採取有關措施，新加坡、澳洲和大部分歐洲國家亦有要求市民打針，「香港真係要用盡方法提升接種率，疫苗護照係其中一個方法」，又指「香港唔係唯一一個地方唔可以做（疫苗護照）加嘛，係應該要做。」

面對病毒大流行，你就要用盡所有可行方法，新加坡、澳洲和大部分歐洲國家亦有要求市民打針及推疫苗護照，香港唔係唯一一個地方唔可以做（疫苗護照）嘛？係應該要做。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌

疫苗護照有助提升長者接種率 許樹昌：佢哋鍾意去飲茶

他認為「疫苗護照」亦能再向長者「谷針」，「始終長者都鍾意出去飲茶，有啲室內的消遣，咁如果呢啲有要求，要打咗針先可以入場，我相信有唔少人都會配合」。他續指，長者、免疫系統失調等高危人士的接種率太低，只要有一個個案流入本港社區，這群人便會成為最高危群組，強調要與外界接軌便須推高接種率。

▼本月第三針開打的情況▼



香港餐務管理協會主席梁振華則表示，長者有不少顧慮而不敢打針，若政府將「疫苗氣泡」擴至食肆，「連飲茶都一定要有針紙先入得去，變咗我哋業界好憂慮」，他透露政府現時仍未向業界諮詢，僅處於「放風」階段，憂慮一旦措施落實，將令生意急挫最少兩、三成。

餐務協會料舊區酒樓首當其衝：觀塘、深水埗、黃大仙影響達「百分百」

他表示，舊區和屋邨酒家平日早上11時前，大部分顧客都是60歲以上人士，至周末亦有不不少年輕人陪同父母飲茶和吃飯，「一家人出嚟，阿爸冇打針、阿媽冇打針，咁就唔去得食飯喇，惟有喺屋企煮囉」，他預料疫苗氣泡擴至所有食肆，舊區的酒樓將首當其衝，直言對觀塘、深水埗、黃大仙等老區的影響更達「百分百」。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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梁振華認為，若強制打針措施的豁免條款與「安心出行」看齊，讓所有65歲以上長者和12歲以下小童獲得豁免，便可將影響縮細，惟若豁免僅限於因健康問題而不能打針則「完全幫唔到」。

被問到食客會否為飲茶而打針，他認為此誘因相較因工作而強制打針的效力細，「做嘢同消費係兩回事吖嘛，消費我可以唔去，做嘢我一定要做，呢個誘因唔係咁」。

至於酒樓會否轉型做外賣，梁振華則指「酒樓轉型冇得專話就一個老人家嘅」，加上買外賣與酒樓「一盅兩件」的文化截然不同，「你返去對住度牆嚟食粒蝦餃，同喺酒樓大家嘻嘻哈哈食粒蝦餃係兩回事， 大家呢個係興趣，同埋每一日見到老朋友、老友記係好開心」。

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