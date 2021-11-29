通關｜許樹昌：Omicron攻擊力勁過Delta　沒流入社區暫不影響通關

南非現變種病毒Omicron，本港亦有兩宗輸入個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，Omicron有數十個基因突變，遠超Delta，憂慮會令病毒攻擊力大增，同時令疫苗功效打折扣。不過他認為，Omicron患者在檢疫酒店發現，沒流入社區，相信不會影響與內地通關，但強調若日後要與海外通關，病毒流入社區風險將大增，因此有必要推高疫苗接種率。



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世衞提早升級為「需要關注」級別 因Omicron變化太大

許樹昌表示，醫學界現時對變種病毒Omicron仍未有詳細分析，因為個案集中在南非等國家，世衞提早將之升級為「需要關注」級別，是因為此新變種病毒變化太大，單是在刺突蛋白上已有30多個基因突變，在周邊地方的突變亦多達10多個，遠超上一個變種病毒Delta，憂慮會令病毒的攻擊力大增，以及令疫苗的功效打折扣，但詳情亦有待世衞將南非近100個個案分析，以及體外的中和抗體測試，比對原始和其他變種病毒。

兩香港輸入個案患者只有喉嚨痛 殺傷力有待數據分析

他續指，暫時難以評估Omicron的殺傷力，本港暫時只有兩宗輸入個案被驗出帶有Omicron，兩人均接種了復必泰疫苗，亦只有喉嚨痛此輕微病癥，但個案太少，仍有待南非提供數據分析，但一般病毒突變愈多，其功擊力便會更高，甚至比Delta更嚴重。

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若流入社區會影響通關 許樹昌：有必要推高疫苗接種率

至於本港的兩宗Omicron個案會否影響與內地的通關進程，許樹昌表示，「最緊要就係呢啲個案冇流入香港社區引起爆發，咁就唔會影響通關，所以外防輸入真係要做得好小心」，但他強調若日後要與海外通關，病毒流入本港的風險將會大增，一旦病毒流入社區，則會影響與內地通關，因此有必要推高疫苗接種率防疫。

最緊要就係呢啲個案冇流入香港社區引起爆發，咁就唔會影響通關，所以外防輸入真係要做得好小心。若日後同海外通關，病毒流入風險將大增，一旦病毒流入社區就會影響與內地通關，所以有必要推高疫苗接種率防疫。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌

籲長者及長期病患者等打針 否則染疫後併發症風險大

許樹昌再次呼籲免疫系統失調人士、長者、長期病患者等打針，重申他們染疫後出現併發症等的風險最大，完成接種疫苗後，可減低感染和死亡率。

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被問到接種疫苗對防禦Omicron的幫助，許樹昌僅表示，「如果計返常規，就唔係完全無幫助嘅，就算Delta都好犀利啦，未變種保護率去95%，即使話去到Delta變咗種，佢個保護率有88%，有啲地方就低少少，佢唔會完全無效」，強調關鍵是保護率下降多少。

港府日前宣布，對非洲南部8個地區的非港人封關，而從這些地區抵港的市民則要先到竹篙灣檢疫中心隔離7日，才可轉到酒店完成餘下14日檢疫期。許樹昌表示，衞生署的研究發現，92%輸入個案是在首7日找出，認為第一周在空氣流通較好的竹篙灣檢疫中心隔離高危人士的做法較佳，若竹篙灣有足夠房源，最好是在該處完成21日檢疫期。他亦相信若世衞上調Omicron的風險級別，港府亦會再收緊防疫措施。