01消息｜「通關」延至12月下旬　港府力爭名額遠多於1000個

【通關 / 新冠肺炎 / Omicron / 變種病毒/ 健康碼 / 安心出行】原本盛傳12月初將可落實的免檢疫「小通關」又出現細微變化，小通關或延至12月下旬才有望啟動。然而香港健康碼對接問題，北京和港府經已一致認同，目前港府正努力爭取談妥餘下多個項目，首先是每日名額不止於1,000個，希望能維持最初港府建議的5,000至6,000個。實施日期務求在聖誕或大除夕前落實，致力為港人送出一份最佳禮物。



至於熔斷機制，內地當局和港府雙方目前均指若以一宗本地確診便暫停通關，條件過份「辛辣」，但迄今對於港府要求「以兩個群組在本港同時爆發才作為熔斷點」作為叫價，仍沒有共識，有關機制尚須確定。



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具體日期須北京審議

內地專家小組上周訪港視察，表明滿意香港政府的各項防疫安排。政務司司長李家超率領多名官員上周四（25日）到深圳，與內地衞健委專家舉行第二次對接會議，他返港後公開表明，內地專家確認香港已具備通關的條件，顯示「小通關」僅餘下具體執行的技術安排，包括創科局即將公布實名制「香港健康碼」，以及港康碼與「安心出行」對接等詳情。

據了解，當局正撰寫具體通關方案，實施日期須交予北京審議，故此12月初通關的可能性較預先看淡。

為何「稍微」延期 估計涉不同原因

據《香港01》記者採訪不同界別人士獲悉，延至12月下旬，有可能涉及多個不同原因。首先是即將舉辦的立法會選舉，將在三個出入境口岸設立投票箱，供內地港人前赴口岸票站「閉環式投票」，投完票即返回內地而免檢疫。立法會選舉日為12月19日，倘若「小通關」於下月初實施，19日當日口岸可能出現數以萬計港人「南下」現身於口岸之同時，又遇上逾千「北上」獲取小通關名額的港人，一旦出現交叉風險，後果不可收拾。

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政府規定下月9日起，進入所有食肆及表列處所，均需掃瞄安心出行作記錄，「香港健康碼」亦會對接安心出行資料。目前最棘手是熔斷機制及小通關初期每日名額，港府爭取不會一宗源頭不明即熔斷、以及每日名額不止1,000個。

另有消息人士透露，內地當局未對新變種病毒Omicron作任何定性，並相信現有疫苖仍足以應對各種變種病毒，故Omicron病毒並非主因。至於另有質疑是由於港康碼需要「儲夠」14日行蹤紀錄，方可生效，然而港康碼並未推出，故根本無法在下月上旬落實通關，不過該消息人士不認同此看法，因為一旦港康碼和安心出行連線對接，此問題便迎刃而解。

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田北辰：廣東省着緊熔斷機制

一直對通關消息緊貼追蹤的原立法會新界西議員田北辰表示，據他所知廣東省着緊熔斷機制，希望與澳門通關安排一樣，即如出現一宗源頭不明個案就暫停免檢通關。但港府則希望爭取較大空間，中央政府也認為只限一宗的話太易熔斷，不過由於通關最影響廣東，目前仍未有共識。

變種病毒Omicron在全球蔓延，田北辰認為這對通關的影響正在增加，因為機組人員目前可獲免檢疫安排，而歐洲又開始爆Omicron疫情，對港構成兩難，「點知上一架機飛邊度，（若）end up（最終）全部唔飛香港，就會冇貨嚟香港；繼續豁免，上面又點放心？目前內地係好緊張！」他形容通關時間愈來愈難測，「12月（通關）得五五波，農曆年前較有信心。」

施榮懷：對通關「望到頸都長」

中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷表示，在內地有業務的港商快將兩年無實地管理自己的生意，對通關的期望形容是「望到頸都長」、「望穿秋水」，通關日子越快越好，因為始終實地視察機器運行，與客戶面對面傾生意更佳，少了一層隔膜，並有需要定期親身到銀行辦理業務，因此部分商人寧願到內地接受漫長的隔離期。

對於Omicron病毒，他認為港府已推出更嚴格的防疫措施，也希望做好本港及內地疫情管控，相信兩地政府也希望盡快通關。

田北辰已參選新界西北地區直選，同區對手包括周浩鼎、黃俊瑯。立法會選舉各界別參選名單，按此參閱《香港01》選舉網站。

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