疫苗護照｜朱敏健：政府應解說懷孕是否豁免　個人喜惡不是理由

政府要求下月9日起，市民進入食肆等表列處所均須使用「安心出行」，平等機會委員會主席朱敏健今早（29日）在電台節目表示，關注殘疾人士和長者的團體早前向平機會反映，在使用安心出行時遇到困難，上周五（26日）已去信政府提出建議。他建議政府開發手機以外的技術便利市民，並在推廣措施上多加工夫。他又估計政府會在措施生效前，清楚交代獲豁免人士的細節。

至於疫苗護照能否獲殘疾歧視條例豁免，他認為要視乎措施的必須和合理性，促請政府解說健康理由而無法打針的詳情，例如懷孕中的婦女能否獲豁免，但強調不喜歡打針則不能成為理由，「疫情係影響香港每一個人，唔可以用個人喜惡成為豁免因素。」



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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朱敏健今早在港台節目《千禧年代》表示，近一、兩周接獲殘疾人士團體代表和關注長者福利的團體，向平機會反映使用「安心出行」對長者和殘疾人士構成困難，上周五已整合有關意見，並去信政府，建議當局在處理未來的防疫措施時，多考慮有關困難和推行便利受影響人士的措施。

他舉例指，殘疾人士特別是視障人士，即使手機已安裝「安心出行」，惟他們在無人協助下，難以得悉二維碼的確實位置，難以掃瞄，但在「填紙仔」時，豁免人士要剔選「殘疾人士」一格，認為私隱被洩露，他直言有「改進空間」，建議政府將小童、長者、殘疾人士三種豁免人士選項合體。

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被問到有關做法是否屬於殘疾歧視條例下的「間接歧視」，朱敏健則指，「佢係會跌咗落呢啲條文嘅考慮範圍，但係佢推出嚟係保障公眾健康嘅措施，佢亦都係受到殘疾歧視條例第61條管制，如果呢啲措施目的係保障公眾健康嘅話，只要呢啲措施係合理而又必須，即使佢會造成不公平待遇，亦都唔會違反殘疾歧視條例」，他強調關鍵在於有關措施是否必須。

促政府開發手機以外技術 助無錢買智能電話市民

至於無智能電話的市民，朱敏健則明言，若因經濟原因買不到手機而無法使用「安心出行」，並不受現時反歧視條例限制，「所以我哋覺得唔好由法律去睇」，但不等於可漠視有關人士的處境，建議政府可開發手機以外的技術，例如手錶、身份證，以及坊間早前倡議的八達通等，又促請政府向市民多加解說。

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至於外界批評政府並無列明豁免人士，朱健敏估計政府仍在研究有關人士的類別，相信在強制使用「安心出行」的措施生效前會公布。

被問到政府正探討「疫苗護照」措施，他認為有關措施同樣要視乎其配套和推行細節是否合理而必須，才可獲殘疾人士條例第61條豁免，他估計現時疫情仍然嚴峻，措施的必須性較易達到，至於配套是否合理方面，則要視乎政府能否照顧到不同背景的弱勢社群的需要，強調其解說和推銷措施亦十分重要。

他認為，健康理由而受豁免的範疇廣闊，如懷孕婦女會否受豁免，認為政府要將受豁免範疇分門別類再作解說，惟不喜歡打針則不能成為理由，「疫情係影響香港每一個人，唔可以用個人喜惡成為豁免因素。」