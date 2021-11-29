警長警署內偷同袍信用卡　買3萬元iPhone後卡歸原處被揭發　候判

交通警發現他放在警署儲物櫃銀包內的信用卡被盜，並用以購買近3萬元iPhone等物品，他曾因舊信用卡不翼而飛領取新卡，卻發現銀包內的新卡竟被換回曾被盜的舊卡，最後揭發偷竊者是曾用相鄰儲物櫃的警長。警長今(29日)在區域法院承認以欺騙手段取得財產、盜竊共6罪，求情稱升為警長後倍感壓力，患上適應障礙，同僚讚被告曾是警隊模範，事主稱對被告感失望但也原諒了他。被告望能考慮判社會服務令，惟法官只為他索閱精神及心理報告報告，案件押後至12月17日作求情及判刑。



偷卡後用以買iPhone及食麥當勞

被告劉晉寧（37歲，警員）承認於2019年2月11日至3月2日，在上水警署偷竊兩張信用卡，並以該信用卡購買了3部價值9899元的iPhone手機，及在麥當勞購買價值11元的貨品。

事主的儲物櫃與被告相鄰

案情指，事主與被告在2017年時同為交通警，二人獲分派相鄰的儲物櫃，而事主當值時，會把信用卡放在銀包內，而銀包會連同背包放於儲物櫃。

銀包內新卡突變回舊卡

事主在2019年2月16日發現信用卡不翼而飛，其後信用卡出現未獲授權的交易，事主後來獲補發新信用卡，但不久後，他發現新信用卡被換成舊信用卡，並再發現新信用卡被盜用，他之後取消了該信用卡，卻又發現舊信用卡再被換回新信用卡。

事主發現新信用卡被用以購買3部iPhone等物品。被告最終於2019年3月7日被捕。

求情稱升為警長倍感壓力

辯方求情指，被告中七畢業後便加入警隊，對於身為警隊一分子感到自豪，但現在卻一手摧毀了自己夢寐以求的工作，他自被捕後便一直失業。辯方解釋，被告自2019年升為警長後，倍感壓力，更患上適應障礙，因此而犯案。

辯方續指，被告習慣隱藏自己的擔憂及問題，未有尋求協助才會犯下本案，亦引述多封求情信，指被告為人善良、積極、樂於助人，工作表現良好，獲多封嘉許信，有警署警長更寫信讚揚他為警隊中的模範榜樣。他對於本案感到萬分後悔，不但令家人朋友失望，更令警隊蒙羞。

事主撰信稱已原諒被告

另外，案中事主也為撰寫求情信，事主雖然對被告的行為感到少許失望，但明白他因壓力才犯下本案，已原諒了他，亦有求情信透露被告事後有自殺念頭。

辯方指，本案只是單一事件，犯案手法並不複雜，事主也沒有會進一步蒙受損失的風險，望法庭可同步索取社會服務令報告，但法官認為不合適，只為他索取心理及精神科報告。

案件編號：DCCC767/2020