田北辰倡提高輸入外勞比例　解安老業人手荒　何啟明：本地優先

香港人口老化嚴重，為安老服務帶來挑戰。立法會議員田北辰今日（13日）在立法會福利事務委員會上問，因應安老業年輕人手不斷流失，是否可以改變本地勞工與外勞比例解決人手問題。勞工及福利局副局長何啟明回應指，政府同樣觀察到安老業年輕人手流失，不過局方會盡量用方法在本地招聘人手，仍以優先招聘本地人手作為原則。
田北辰明言勞工界不會歡迎增加外勞
田北辰指，安老業本地人手短缺，且因為資歷架構問題，不少年輕人入行不久便會前往公立醫院，安老院舍只是他們事業的踏腳石，但如果降低安老院舍資歷架構，又會失去吸引年輕人誘因，問題令他「搲穿頭」，所以儘管本地勞工界或會不歡迎，但他都倡議可以提高輸入外勞比例，以彌補本地安老業人手不足問題。
唔少年輕人入行無耐就轉去公立醫院，安老院舍只係事業踏腳石，到底有咩吸引年輕人誘因，我「搲穿頭」。
何啟明指，勞福局觀點與田北辰看法類似，亦看到資歷架構導致的矛盾，但指局方會繼續努力在本地聘請人手，但優先聘請本地勞工仍是原則。
多管齊下吸引入行 提升待遇留住人手
勞福局首席助理秘書長羅荔丹指出，政府一直希望多管齊下聘請人手，除了增加培訓等方式吸引人手，亦會提高待遇留住人手。她說「青年護理服務啓航計劃」（啓航計劃）過去幾年都吸引了幾百人參加，讓低學歷的學生可以透過讀書留在安老行業1至2年。
另外，何啟明指出《安老院實務守則》正擬備修訂條例草案，但由於會期問題，本屆立法會已經沒有時間討論，會在下一屆立法會上提出。
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