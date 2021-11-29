TG頻道發製爆彈毒氣帖文　「開掛之達人」管理員稱追求正義陷瘋狂

保險經紀在通訊軟件Telegram（下稱TG)開設「開掛之達人」頻道，在反修例運動期間，在群組內發佈逾千篇帖文，當中有教人製作爆炸品、燃燒品及沙林毒氣相似物品等，亦有煽惑他人攻擊警方及干擾港鐵電纜等，並被指他曾從其銀戶口收款逾1.6百萬元，他今(29日)在區域法院承認多項煽惑罪。辯方律師求情指被告當時對正義過度追求，陷入迷失及瘋狂而犯案，現已深切反省。法官郭啟安把案押後至12月6日下午判刑。



認煽惑他人參與中大暴動

被告蕭張龍（32 歲，保險經紀），被控共 10 罪，包括煽惑暴動罪、3 項煽惑縱火罪、3 項煽惑公眾妨擾、煽惑他人有意圖而傷人、煽惑他人施用毒藥或殘害性物品，及洗黑錢罪，蕭除洗黑錢罪外，承認其他9項罪名。

他承認的9項控罪指，蕭於2019年 11 月 12 日煽惑其群組內的人士當天在中文大學參與暴動；及於同月不同日子內，非法煽動TG的使用者損壞他人的財產；煽動阻礙港鐵地方及香港道路，以令對公眾造成妨擾；及煽動他人惡意傷害他人身體、或意圖使他人受損害、精神受創或惱怒，並煽動他人施用毒藥或其他殘害性物品等。

TG頻道「開掛之達人」的內容已被警方移除，警方在頻道內發出上述圖片以作通知。（網上圖片）

控方稱仍會申請沒收令

蕭否認的「洗黑錢」罪，指他於2019年11月至2020年 3 月期間，在香港以蕭張龍名義在滙豐銀行持有的帳戶內洗黑錢約200 萬元。他否認此罪，法庭准這罪留在法庭檔案不作起訴，但控方稱判刑後會提出「沒收令」。

頻道訂閱人數逾2萬人

案情指，涉案TG頻道「開掛之達人」由蕭所設立，他於前年10月至去年3月期間，發佈在該頻道發佈1197則激進或暴力的貼文，並吸引得大量讀者。蕭在去年3月27日被捕時，其頻道的訂閱人數為21862人。

曾發17則煽惑帖文

控方指，2019年11月，蕭在其頻道發佈了17則帖文，內容包括：

1 則製造具有耐性的合成燃燒物品的方法；

2則打開港鐵緊急車門及掟雜物入露天車軌等；

8則提議他人用大量化學資源去製造爆炸品，並在中文大學一有參與暴動，向警方使用爆炸品等；

1則提議用鐵通及鏹水等物品傷害他人；

1則提議他人 自己動手製造燃燒物品，並教他們在製造時戴上手套以掩飾身份；

1則提議他人參與當天的「三罷」行動， 並對港鐵地方造成阻礙；

1則提議他人非法干擾港鐵電纜， 並對港鐵之地方造成阻礙；

1則轉發其他讀者提供聲稱與沙林毒氣相近的有害物品的製作方法；及

1則轉發其他讀者提供製作化學燃燒品 (包括 「鋁熱彈」)的方法。

涉案期間曾收164萬元

蕭的煽惑活動有大量人士加入其群組，亦有人把款項存人蕭的匯豐帳戶，蕭亦從中獲利。控方指蕭在2019年11 月3日至2020年3月27日期間，收到逾164萬港元存款。蕭最終於2020年3月27日被補。

求情稱看到不公義情緒受牽動

辯方求情指，案發時社會事件發生得如火如荼，對社會各個層面均造成衝擊，蕭因對正義過度追求，陷入迷失及瘋狂，他目睹社會上有很多不正義、不公平的地方，情緒受到牽動，從而離開了教會，並犯下嚴重罪行。蕭已被還押20個月，期間有深切反思，完全明白做錯事絕非一個人的問題，亦會影響有家人及朋友。

辯方續指，涉案TG頻道須事先加入，才看查看帖文內容。頻道於案發時的訂閱人數有約2萬人，故影響到的亦只有2萬人。他所發的帖文，在其他地方看到，他再作轉發，故認為發佈及轉發帖文的嚴重性均等。

案件編號：DCCC 853/2020