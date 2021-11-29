再添一宗Omicron　陳肇始：必須比嚴陣以待更嚴陣以待｜新冠肺炎

全球多國陸續錄得變種Omicron個案，食物及衞生局局長陳肇始今日（29日）表示，本港新增1宗帶Omicron病毒輸入個案，累計共有3宗，他們都被成功偵察，且無流入社區，她強調說：「睇唔到對通關有任何影響。」



陳肇始表示，為應對Omicron變異病毒株的威脅，會將所有出現Omicron變異病毒株個案的地區納入高風險A組指明地區，詳細名單稍後公布，同時會加強病毒檢測及基因排序工作。



食物及衞生局局長陳肇始（右二）、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（左二）等人今日會見傳媒，交待Omicron變異病毒株個案。（盧翊銘攝）

累計3宗輸入個案 暫無流入社區

食物及衞生局局長陳肇始表示，Omicron是自新冠病毒大流行後，出現最多突變的變異病毒株，有可能更具傳染力或影響疫苗有效性，亦有可能增加再次感染風險，因此「必須比嚴陣以待更嚴陣以待」，要以最高規格防疫措施，防止流入本地社區。

陳肇始表示，本港目前發現3宗涉及Omicron的輸入個案，3人都已被成功偵察，且無流入社區。在三名患者當中，有二人早前已在強制檢疫期間被偵察，陳稱已安排相關的高風險人士到竹篙灣檢疫中心強檢，暫未發現相關的確診個案，故相信已成功堵截兩宗個案進入社區。至於昨日公布的其中一宗輸入個案，則剛證實涉及Omicron變累病毒株，她稱患者在檢疫期間被發現，故並無流入社區。

三人情況穩定

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，上述3宗個案都在北大嶼山醫院留院，情況穩定，正接受獨立隔離，直至康復為止。

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張竹君：最新患者北角華美達盛景酒店檢疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，最新證實涉及Omicron變累病毒株的患者（個案編號：12432）是37歲男子，他在24日曾於尼日利亞經埃塞俄比亞及泰國抵港，一直無病徵，住在北角華美達盛景酒店。患者在第3日樣本呈陽性，今日基因排序結果證實屬於Omicron變種病毒株。

張竹君又指，該患者早前在尼日利亞曾注射兩劑莫德納疫苗，10月5日打最後一針。剛確診時，他的ct值是27至29，但入院後卻變為20，「可能係最近嘅輸入個案。」

至於另外一宗涉及Omicron變累病毒株的患者（個案編號：12404），則曾出現喉痛。

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出現Omicron個案地區均納入高風險A組地區

陳肇始又指，會將所有出現Omicron變異病毒株個案的地區，納入高風險A組指明地區，詳細名單稍後公布。

另外，若當中有個別地區涉及Omicron變異病毒株的風險較高，例如已發現有社區感染，政府會實施更嚴格的檢測及檢疫要求，包括到竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間需要每天檢測，之後才可到指定酒店接受14天強檢，並需接受更頻密檢測。