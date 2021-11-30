新冠肺炎｜新增6宗確診　4人帶L452R變種病毒　包括來港菲傭

衞生署衞生防護中心今(30日)公布，本港新增6宗新型肺炎確診，均屬輸入個案，年齡介乎1至48歲，全部由屬於高風險的A組指明地區抵港，包括巴基斯坦、印度、英國及從菲律賓。新確診患暫中，其中4人帶L452R變種病毒株，一宗病毒量不足以進行變異病毒株檢測，另一宗個案相關檢測結果待定。患者亦包括一名來港菲傭。

另外，本港今日初步確診個案暫時少於5宗。



本港新增6宗新型肺炎確診，均屬輸入個案，其中4人感染變種病毒。(資料圖片)

衞生防護中心指，新增6宗個案均為輸入個案，涉及兩男四女，年齡介乎1至48歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。個案編號12437、12438及12439是早前輸入個案（個案12411、12412及12413）的密切接觸者，他們於本月21日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國，乘搭航班EK384抵港。其中47歲、個案編號12437的女患者，早前在當地完成接種科興疫苗，3人均於竹篙灣檢疫中心確診。

餘下個案中，個案編號12440女患者，於本月28日從印度經航班AI1310抵港，並在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。另外兩人包括個案編號12441及12442，則分別於本月24從英國經航班VS206抵港，第5日樣本結果呈陽性；後者則是菲傭，她在本月10日從菲律賓經航班CX906抵港，檢疫期間第19日的檢測結果呈陽性，證實確診。

衞生防護中心表示，過去14天累計報告43宗個案，全屬輸入個案。本港至今累計12,437宗個案（包括12,436宗確診和一宗疑似個案）。