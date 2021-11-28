新冠肺炎｜英航倫敦飛香港航班2機員確診　周二前10班機取消

機場管理局網頁顯示，英國航空今日（28日）至周二（30日）共10班來往香港及倫敦希斯路機場的航班已經取消。據指，由於涉及確診個案的同機機組人員須檢疫，英航在檢討有關航線營運要求後，決定暫停飛往香港。

英航發言人回覆《香港01》證實，將暫停飛港航班至周二，形容是在檢討有關航線營運要求後作出的艱難決定，並向受影響旅客致歉，英航會聯絡他們提供其他選擇。英航重申，會支援正在香港檢疫隔離的機組人員，並遵守不同地方的防疫要求。

衞生防護中心稱，英航十一月二十日及十一月二十七日飛抵香港航班BA 027 各有一名機組人員抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，經確認後屬外地確診個案，同機其他機組人員被界定為密切接觸者，須送往檢疫中心接受檢疫。



英國航空今日（28日）至周二（30日）共10班來往香港及倫敦希斯路機場的航班已經取消。（機管局網頁）

英國航空今日（28日）至周二（30日）共10班來往香港及倫敦希斯路機場的航班已經取消。（機管局網頁）

根據機管局網頁顯示，英航香港飛倫敦希斯路的BA 028航班今日凌晨啟航後，原定今晚11時45分起飛的同編號航班已經取消，而除明日（29日）及後日（30日）的BA 028航班同告取消外，原定後日下午啟航的BA 3591亦取消。抵港航班方面，今日至後日亦有5班倫敦希斯路飛香港的英航航班取消，包括今午12時40分及2時20分抵港的BA 3590及BA 027航班。

外媒報道稱，由於有一名機組人員早前抵港後確診，英航早前有一批機組人員被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，到昨日（27日）再有另一組英航機師及機組人員被送往竹篙灣檢疫，英航因此決定暫時取消未來數日飛香港航班，以減低更多機組人員被強制檢疫的風險。

倫敦飛香港BA 027航班昨多一機員確診 同機人員檢疫

衞生防護中心稱，英航十一月二十日及十一月二十七日飛抵香港航班BA 027 各有一名機組人員抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，經確認後屬外地確診個案，同機其他機組人員被界定為密切接觸者，須送往檢疫中心接受檢疫。

英航向受影響旅客致歉：檢討營運要求後的艱難決定

英航發言人回覆《香港01》證實，將暫停飛港航班至周二，形容是在檢討有關航線營運要求後作出的艱難決定，並向受影響旅客致歉，英航會聯絡他們提供其他選擇。英航重申，會支援正在香港檢疫隔離的機組人員，並遵守不同地方的防疫要求。

因應英國疫情反彈，港府今年6月28日曾宣布，7月1日起提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地民航客機來港。英航當時曾發聲明表示，對港府決定感失望，由於倫敦往香港航線暫時中斷，會向旅客提供全額退款、重新預訂，或換取優惠券，並向受影響旅客致歉。至8月16日，英航起恢復由倫敦希斯路機場飛返香港的客運服務。