新冠肺炎﹒11.30｜Omicron擴散　港府周五起禁日本等國非港人入境

全球面臨變種新冠病毒Omicron威脅，本港累計已發現3宗輸入個案，暫未有相關個案流入社區。港府進一步加強外防輸入，港府將13個曾出現個案的國家列入高風險（A區）地區，僅限已打疫苗的香港居民人境；當中總計對由12個非洲國家入境的港人，實施最嚴格的檢疫要求，抵港後須入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



本港今日（30日）新增6宗輸入個案，累計12,437宗，其中4宗帶L452R變種病毒株，初步確診則少於5宗。下周三（12月9日）起，市民進入食肆及表列處所須使用安心出行流動應用程式，陳肇始指，正制定合適代替安排。



信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團送出價值1,200萬元的凱滙全新一房單位供打疫苗抽獎，今日（30日）截止報名。不過兩集團當初公布送樓條件，是至今日全港至少有500萬人口已在港接種一劑或以上新冠疫苗，但至昨只有約475萬人已接種首劑疫苗，尚欠25萬人，主辦方仍未公布會否延長是次抽獎限期。



（「公務員secrets」facebook專頁圖片）

網傳安心出行爆第一滴血 傷者拒掃程式撼牆爆缸 民政署不評論

12月1日【00:02】「公務員secrets」Facebook專頁有帖文指，一名訪客到民政事務總署轄下位於太古城中心的牌照事務處櫃枱交文件，被要求掃瞄「安心出行」，否則不能接收文件，結果該名訪客發難尖叫，「之後仲激動到係咁撼頭埋牆撼到爆晒江（缸），連牆身都有血印！」



民政事務總署回覆查詢時，沒有否認事件，僅稱不會評論個別個案。

圖為免疫熒光圖像檢測Omicron變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（港大提供）

Omicron｜港大袁國勇團隊成功分離病毒株 三圖看48小時感染細胞

【22:41】香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出 Omicron變種病毒。團隊正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒，以用於後續實驗。培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。

▼抵港人士檢疫措施（截至11月30日）▼



Omicron個案擴散 政府周五起禁止日本、葡萄牙及瑞典非港人入境

【22:07】食物及衞生局公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月3日（星期五）凌晨零時起，將日本、葡萄牙及瑞典指明為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

政府早前亦已公布，為嚴陣以待，由安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、贊比亞及津巴布韋等已被指明為A組指明地區抵港的人士，須接受更為嚴格的檢疫及檢測安排（稱為「加強監測A組地區」）。從加強監測A組地區抵港的香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行七天強制檢疫，其後由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店，完成餘下的14天強制檢疫。

為配合上述嚴謹的檢疫安排，由12月1日凌晨零時起，從加強監測A組地區來港人士，在登機來港時須出示的文件要求將更新如下：

（a）認可疫苗接種紀錄；

（b）預定起飛時間前72小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明；以及

（c）指定檢疫酒店預訂房間的確認書，租住期為抵達香港的第八日起計不少於14晚。

強制檢測｜四校爆上呼吸道感染 包括保良局張潘美意幼稚園

【21:21】食物及衞生局今晚（30日）公布強制檢測公告，指四間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園、保良局張潘美意幼稚園、十八鄉鄉事委員會公益社小學三年級，以及愉景灣智新書院一年級。由於病徵與新冠肺炎相似，受影響人士須於12月2日或之前接受檢測。

▼直擊觀塘豪宅凱滙第二個作打疫苗抽獎一房單位▼



+ 16

點擊即入登記抽獎網站：終極大獎及長者獎

疫苗抽獎︱第二個凱滙單位冇得抽？ 信和：終極大獎條件未達到

【18:55】信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團7月底預告，若9月底有500萬名本港居民接種最少一劑疫苗，將會加碼送贈另一凱滙一房單位，價值1,200萬元，主辦方早前宣布，延期至11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗。



不過，截至昨晚止，全港僅得474萬人已打首針，與目標距離約26萬，達標無望。主辦方今傍晚(30日)宣布，送出第二輪抽獎活動終極大獎的條件、即今日或之前達到500萬人口接種疫苗的目標並未能達到：「我們深信在社會各界的持續及共同努力下，香港疫苗接種率將會持續增長，大家繼續攜手齊心抗疫。」此即意味或不會如期送出加碼單位的終極大獎。

港大一項研究指出，中國的嚴格抗疫措施使得「非新冠」死亡人數下降了4.6%。 （資料圖片）

新冠肺炎｜港大研究：中國封鎖政策令「非新冠」死亡人數跌4.6%

【17:41】香港大學經管學院經濟學及管理及商業策略學副教授何國俊領導的一個國際研究小組，量化了中國嚴格的抗疫政策（即「封鎖政策」）對「非新冠」死亡率的影響，指中國的嚴格抗疫措施使得「非新冠」死亡人數下降了4.6%。在嚴格「封鎖」的最初50天內，避免了5.4萬人因其他原因死亡。而在「封鎖」措施解除後的115天內，非新冠死亡下降了12.5%，避免了29.3萬人的死亡。研究已於權威科學雜誌《自然 - 人類行為》發表。

通關｜消息指「港康碼」最快周四公布 實名制評估風險自動分級

【17:28】免檢疫北上通關實施在即，採用實名制的香港健康碼預計下月初上架，並會與安心出行「對接」。消息指，政府最快本周四（12月2日）公布「香港健康碼」的運作安排，據了解登記所需的個人資料，包括身份證明、住址，須申報14天健康狀況及上載行蹤，以獲取相應顏色的健康碼，分為綠、黃或紅碼，做法與澳門健康碼及「粵康碼」相似。

車公誕市場檔王10萬元成交 無懼Omicron連投2檔賣風車：志在必得

【17:15】車公誕市場攤位競投今日（30日）舉行，交投無受到Omicron變種病毒消息影響，競爭比去年熱鬧得多，更出現「唔夠檔分」情況。位於車公廟出入口的「檔王」以十萬港元成交，成功投得者同時以九萬港元投得另一個出入口攤檔，而今年最低價檔口則以七千港元成交。

新冠疫苗｜養和等8間私營醫療機構 12.6起提供復必泰接種服務

【16:17】港府宣布，將由下星期一（12月6日）起，於私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務，擴闊接種網絡和提供額外接種渠道。八間參與先導計劃的私營醫護機構名單及其接種地點、預約和查詢熱線等資料，可參考疫苗接種計劃專題網頁（www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/programme）。

市民可直接聯絡有關私營醫護機構預約接種疫苗，無需透過官方網站作預約。與一貫的新冠疫苗接種安排相同，市民在「先導計劃」下可免費接種疫苗，私營醫護機構不得單就提供新冠疫苗接種服務而向市民收取費用。

▼8間可即場接種復必泰私營醫護機構資料▼



新冠肺炎｜新增6宗確診 4人帶L452R變種病毒 包括來港菲傭

【14:20】衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增6宗新型肺炎確診，均屬輸入個案，年齡介乎1至48歲，全部由屬於高風險的A組指明地區抵港，包括巴基斯坦、印度、英國及從菲律賓。新確診患暫中，其中4人帶L452R變種病毒株，一宗病毒量不足以進行變異病毒株檢測，另一宗個案相關檢測結果待定。患者亦包括一名來港菲傭。另外，本港今日初步確診個案暫時少於5宗。

新冠肺炎｜Omicron多處突變 理大蕭傑恒︰疑曾傳動物再傳回人類

【12:23】全球面臨變種新冠病毒Omicron的威脅，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早於商台節目表示，Omicron的基因突變異常，進化速度快，與過往的變化節奏有異。他估計，新冠病毒有可能曾經傳至動物身上，之後再傳回人類，引致基因突變，「好似完全換咗另一件衫咁樣」。



港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，新冠病毒一直主要於人與人之間傳播，即使曾經有人類傳染動物的個案，但並非主流情況，並未成風土病，並指源頭一直難以追查。

接種率七成不足應對Omicron 孔繁毅倡疫苗護照 限入食肆需打針

【11:25】早前傳出政府有意推出疫苗護照，要求市民必須接種疫苗才可進入食肆及處所，引起社會反對聲音。食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，目前仍在研究中。



港大內科學系臨床教授孔繁毅今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示，在應對Omicron變種病毒下，香港在外防輸入措施雖已足夠，但仍有三成人未接種疫苗，認為有需要推疫苗護照，進入食肆、戲院前，都需要打針，期望接種率達九成或以上。

新冠肺炎｜陳肇始：未完全掌握Omicron 外防輸入措施宜緊不宜鬆

【09:03】食物及衞生局局長陳肇始今早（30日）於港台節目表示，雖然現時全球有關Omicron的資料並不多，但外防輸入的防疫措施「宜緊不宜鬆」，不希望香港疫情受全球影響。她續稱，日後掌握更多資料後，有可能調整抵港入住竹篙灣7日的要求，會按數據調整日數。



蘇格蘭及葡萄牙同樣懷疑出現涉及Omicron變種病毒的社區爆發，不過港府未將之納入最高風險級別的國家。陳肇始表示，衞生防護中心正聯繫當地衞生部門，以取得最新資料，之後視乎當地會否爆發本地感染，再調整策略。她又稱，暫時毋須全面禁止出現Omicron個案地區的人士來港，會留意其他國家的對策，再決定香港的應對方案。

▼11月29日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜13間學校爆發上呼吸道感染 跑馬地寶血幼稚園上榜

【00:01】香港本地新冠肺炎疫情緩和，但受變種Omicron個案威脅，食物及衞生局把15個指明地方納入強制檢測公告，當中包括跑馬地寶血幼稚園及赤柱聖彼得堂赤柱幼兒園等13間學校。

另外，有一宗於病毒潛伏期間在香港國際機場滯留的確診輸入個案，政府把機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）列入強制檢測公告中。

+ 1

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



+ 21

【昨日總覽】新冠肺炎﹒11.30｜港錄3宗Omicron輸入個案 多13國列高風險地區

Omicron｜澳洲、加拿大等13國納高風險地區 限打齊針港人入境

再添一宗Omicron 陳肇始：必須比嚴陣以待更嚴陣以待｜新冠肺炎

通關｜許樹昌：Omicron攻擊力勁過Delta 沒流入社區暫不影響通關

新冠肺炎｜何栢良憂Omicron流入社區 倡非洲抵港集中竹篙灣檢疫

中大團隊揭新冠病毒可誘發急性腎損傷 死亡率高 治療覓新方向

01消息｜「通關」延至12月下旬 港府力爭名額遠多於1000個

新冠疫苗︱欠25萬人打針才達標 抽第二個凱滙單位凍過水？

疫苗護照｜飲食業憂生意跌3成舊區最傷 許樹昌：推行係大勢所趨

通關｜林鄭：七成接種率難保護香港 疫情若反彈通關恐成鏡花水月

嶺大師生員工下學期入校園須打疫苗 獲豁免者需每隔七日檢測

疫苗護照｜將制定安心出行替代安排 陳肇始：市民期望政府谷針

疫苗護照｜朱敏健：政府應解說懷孕是否豁免 個人喜惡不是理由

五旬漢內地急性肝衰竭轉送屯院急症室等到死 家屬哭訴無醫護監察

爆疫後至少三宗急症室等到死個案 家屬盼設實時維生儀器阻重演

▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼

