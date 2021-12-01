教育局指引培育「勤勞」價值觀應對躺平主義　校長：連家長都消極

教育局長楊潤雄周一（11月28日）撰文批評時下「躺平主義」，鼓吹消極人生心態易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會進步。教育局課程發展議會「價值觀教育常務委員會」昨日（11月30日）公布《價值觀教育課程架構》「試行版」，以加強推展價值觀教育，新增「勤勞」為第十個首要培育的價值觀及態度。

教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華解釋，體力勞動有助身體釋放安多酚，相信「勤勞可帶畀人有愉悅」，期望教懂學生從小珍惜光陰，「少壯努力，長大收成，而勤力係基礎。」有小學校長說，「躺平主義」也在家長中孳生，憂小朋友長期欠動力易釀抑鬱，希望「勤勞」價值觀可助年輕人應對人生挑戰。



福建附小校長：長期「躺平」易釀抑鬱

教育局副秘書長康陳翠華說，是次框架出爐後，90年代的性教育指引及2008年德育公民教育課程指引，將不再是官方指導文件。考慮到校情不一，局方只提供大方向及例子供學校借鑑，不會要求學校跟隨特定方式，亦毋須就價值觀教育向局方提交報告。

值觀教育常務委員會委員之一、福建中學附屬學校（福建附小）校長徐區懿華認為「躺平主義」是源於人類面對問題時感拘手無策及氣餒，希望「以不變應萬變」，而她留意到不論是學生或家長亦會有「躺平」心態。她憂心小朋友長期欠動力易釀抑鬱，「成日聽到家長講，我想佢開心就得架啦，唔使將來養育我，或者會留晒錢畀佢。但對小朋友係咪快樂、心靈豐盛嘅人生？作為小學校長，係會憂心。」

她指「疫情下香港無出現百業蕭條全靠香港人努力」，相信「勤勞」價值觀可助年輕人應對人生挑戰，若想放鬆者，則宜考慮慢活。

黃楚標校長：「躺平」易令學生不願上進

另一委員黃楚標中學校長許振隆亦認為，「躺平」雖不是錯誤，但易令學生不願上進，若滲入校園後果會很嚴重。他表示，校內沒有「躺平」的學生，深信「立志先會向上」，建議學界做好生涯規劃教育，協助小學生建構價值觀及人生觀。

人生低欲望、低要求，若滲入校園係好嚴重嘅後果。 黃楚標中學校長許振隆批評「躺平」主義危險

教育局陳碧華：勞動有助釋放安多酚帶來愉悅

教育局公布的《價值觀教育課程架構》（試行版），新增「勤勞」為首要培育的價值觀及態度之一。本學年起錄得多宗學童自殺案，被問到為何新增「勤勞」，而非鼓勵學生放鬆？教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華指出，體力勞動有助身體釋放安多酚，相信「勤勞可帶畀人有愉悅」，期望教懂學生從小珍惜光陰，「少壯努力，長大收成，而勤力係基礎。」

副秘書長康陳翠華直言，中產學生增加，不少學生連書包都毋須自己背，希望學生學習體諒及尊重勞動階層，明白抱有正向精神可以保持自己繼續前進。

勤勞負面角度睇可以係壓力，但正面價值觀，中國人一直講勤奮向上，未必勤奮完就一定上流，但有正向精神可以保持自己繼續（前進）！ 教育局副秘書長康陳翠華

教育局副秘書長康陳翠華關注中產學生增加後，不少學生連書包都毋須自己背。（鄧穎琳攝）

教育局在學年中期推出試行版，康陳翠華說，學校一直有提倡價值教育，文件只是說清大方向，希望凝聚業界共識，鼓勵校方更多元化地推行價值觀教育，因校情各異，教育局會舉例供學校借鑑、學習，但不會要求學校跟隨特定方式，亦不要求校方就價值觀教育提交文件或報告。

康陳翠華形容，每人學習自理速度不一，價值觀是內化及自我完善過程，亦受社會氛圍影響，難定客觀標準定義學生做得好與不好，「最終守唔守法，係佢認唔認同」。故教育局自評工具並非為學校或學生計分，而是「幫學校認識學生」，學校在知悉學生對學習、職業及國民身份認同等看法後，可審視及改善原有教法；她亦希望家長及教師以身作則，以正向氛圍感染學生。

新課程指引取代原性教育指引、德育公民教育指引

香港學校性教育一直被批不合時宜，課程指引更沿用20多年；對比起2008年《德育及公民教育課程指引》，是次文件刪去「尊重人權」、「批判思維」認識祖國等字眼。



康陳翠華說，是次出版新文件後，「1997、98年性教育、德育公民，亦唔再係官方文件」，而2008年版本雖不會下架，但不再是指導文件，校方可視乎需要決定是否參考舊文件，「啱使無拘，用得到繼續用......啱睇又可以借鏡嘅嘢，永遠都係學校嘅選擇。」

教育局課程發展議會「價值觀教育常務委員會」公布《價值觀教育課程架構》（試行版）。（鄧穎琳攝）

通關後重推內地交流

至於推行方法，陳碧華說，文件主要供學校參考，視乎校情增潤價值觀教育，學校需進行進展性評估，了解學生如何看待學習、有否想貢獻學校等，惟已建議學校不要將價值觀量化或計分，避免出現標籤效應。

委員之一、嘉諾撒聖心學校（私立部）校長黃婉貞說，價值觀教育非新事物，該校將德育教育放首位，比學業更重要；上水官立中學校長李隆熙亦表示，價值觀教育是潛移默化工作，相信本地運動員憑勤勞成功的實例，可正面影響學生。

展望未來，陳碧華說，價值觀教育常務委員會將繼續收集意見，並視乎學校需要推出教育資源，通關後亦會舉辦內地交流。