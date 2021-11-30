教育局推價值觀教育課框　增培育「勤勞」態度　學習「愛國愛港」

教育局今（30日）公布中小學適用的「價值觀教育課程架構」試行版，架構按2008年《德育及公民教育課程指引》編訂，新增「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度，又強調應從小加強學生的國家觀念，建立國民身份認同，明瞭身為中國人有保家衛國的責任。

架構列舉各學習階段對學生的學習期望，比對現有指引，在中四至中六的高中階段，原列明「認同法治和尊重人權對社會的重要」，新版本刪去「尊重人權」，改為「自覺履行公民責任，以大眾福祉為重」，又提出要學習「愛國愛港」。



教育局今（30日）公布中小學適用的「價觀就教育課程架構」試行版。（文件截圖）

應以國家福祉和社會共同持守正面價值觀思考判斷

課程發展議會於去年12月成立「價值觀教育常務委員會」，跟進學校課程檢討專責小組報告建議，在學校優先推行價值觀教育。常務委員會按2008年《德育及公民教育課程指引》編訂。

教育局今日發布89頁的「價觀教育課程架構」試行版，文件內容提及，價值觀影響每個人對事物的看法和取態，作為人們判斷對錯、抉擇取捨及行為態度背後的標準和原則。當要作出「應不應這樣做？」或「這樣做對不對？」的決定時，不應單純考慮個人立場和看法，也應以國家的福祉和社會共同持守的正面價值觀，作為判斷和決策的基礎。

價觀教育以中華文化作為主幹，貫通不同跨學科價值觀教育範疇，如品德及倫理教育、公民教育、國民教育（包括《憲法》、《基本法》及國家安全教育）、禁毒教育、生命教育、性教育、媒體及資訊素養教育、可持續發展教育、法律框架下的人權教育等。

架構加入「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度。（資料圖片)

加入「勤勞」價值觀 培養「樂於勞動」

架構加入「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度，稱隨著社會富裕，一些惡習和壞風氣，如僥倖心態、懶惰、好逸惡勞、貪圖享受、不勞而獲、奢侈浪費等逐漸形成，對青少年帶來負面的影響。

文件建議，集合家庭、學校和社會各方面力量，在日常生活中教育學生從小勤奮學習、動手動腦、體驗實踐、出力流汗，體諒和尊重勞動階層，讓他們藉勞動及服務鍛煉體魄、磨煉意志，培養學生勤奮和樂於勞動的美德，成為有生活自理能力、勤奮向上、有責任感及堅毅精神等質素的新一代，對家庭、社會和國家作出貢獻。

另外，架構又強調應從小加強學生的國家觀念，協助學生從小正確認識國家歷史、欣賞中華文化及傳統價值觀、尊重國家象徵和標誌（包括國旗、國徽、國歌）、認識《憲法》和《基本法》的重要性，建立國民身份認同，明瞭身為中國人，有保家衛國的責任。

（資料圖片)

學習期望刪「尊重人權、批判思維」 加入「愛國愛港」

架構列舉中小學各學習階段對學生的學習期望，比對舊指引，在中四至中六階段，在社會及國家生活範疇，原列明學習期望是「認同法治精神和尊重人權對社會的重要」，新版本刪去「尊重人權」，改為「認同法治精神的重要，正確行使基本法賦予的公民權利，同時也自覺履行公民責任，以大眾福祉為重。」

至於舊指引指，「以理性、多角度和批判思維，認識祖國現今面對的挑戰和機遇」，則刪走「批判思維」，改為「以理性和多角度，認識和關心國家社會、經濟、安全、科技等各方面的發展、面對的挑戰和機遇」。除「認同自己的國民身份，願意承擔改善國家和人民福祉的責任」，亦加上「愛國愛港」。

學校可依據課程指引，發展具校本特色的價值觀教育課程，不會局限於特定課程，可透過不同學科的課堂內外學習。至於有建議提出國民教育、國安教育或性教育等獨立成科，教育局在文件指，不同意簡單地以課時多寡，或學校是否開設獨立科，而判斷價值觀教育的推行成效。