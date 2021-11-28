楊潤雄：躺平主義令青年萎靡不振　須加強價值觀教育包括愛國教育

本港目前在中小學不同學科推行品德教育，教育局局長楊潤雄今(28日)在網誌表示，課程發展議會將於短期內公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用，將增加首要培育的價值觀，並就不同範疇和學習階段提出學習期望，例如從小建立國家觀念、加強守法意識、媒體及資訊素養、生命教育、性教育及禁毒教育等。楊潤雄又指，有國才有家，重視及愛護自己的國家，古今相同，不分中外，所以價值觀教育必定包含愛國教育。



課程發展議會將於短期內公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用。（資料圖片）

指互聯網散播煽動仇恨信息 「躺平主義」令人憂慮

楊潤雄在官方網誌《局中人語》表示，隨着科技急速發展，人工智能及新科技日新月異，世界各地都關注運用新科技的道德操守，反映對品德的追求是跨越國家和民族；對香港而言，價值觀教育亦亟需切合時代的需要，以培養下一代德才兼備，愛護國家。他指，有國才有家，重視及愛護自己的國家，古今相同，不分中外，所以價值觀教育必定包含愛國教育。

楊潤雄稱對近年社會出現種種歪風感非常痛心

楊潤雄指，近年社會出現種種歪風，例如沉迷網絡遊戲、在互聯網散播虛假、誤導和煽動仇恨的信息、不良的性資訊和引誘，令一些青年人受影響而耽於逸樂、誤信失實資訊而走歪路、對前景失去信心，對此感到非常痛心。

他續指，近來出現的「躺平主義」更是令人憂慮，形容這種消極的人生心態，容易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會的進步，必須對症下藥，同心協力加強價值觀教育，扶持學生建立正向思維。

沉迷網絡遊戲、在互聯網散播虛假、誤導和煽動仇恨信息，不良的性資訊和引誘令一些青年人受影響而耽於逸樂、誤信失實資訊而走歪路、對前景失去信心，令人非常痛心。近來出現的「躺平主義」更是令人憂慮，這種消極人生心態，容易令人萎靡不振，長遠會窒礙社會進步，必須對症下藥。 教育局局長楊潤雄

楊潤雄指，有國才有家，重視及愛護自己的國家，古今相同，不分中外，所以價值觀教育必定包含愛國教育。（楊潤雄facebook）

楊潤雄指，常務委員會將增加首要培育的價值觀，並就不同範疇和學習階段提出學習期望，例如從小建立國家觀念。（資料圖片）

短期內公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用

學校課程檢討專責小組去年九月向教育局提交方向性建議，當中包括優先推行價值觀教育。課程發展議會的「價值觀教育常務委員會」將於短期內公布《價值觀教育課程架構》（試行版）供學校採用，以更整全及有系統地加強推展價值觀教育。

價值觀教育必定包含愛國教育 從小建立國家觀念

楊潤雄指，常務委員會將增加首要培育的價值觀，並就不同範疇和學習階段提出學習期望，例如從小建立國家觀念、加強守法意識、媒體及資訊素養、生命教育、性教育及禁毒教育等，幫助學校釐訂學生的學習重點。

他指，價值觀教育重視體悟和實踐，學校應安排多元化的學習經歷，讓學生身體力行、實踐服務等，從中體會及自省，逐步建立正面的價值觀，成為具質素的新一代，為家庭、社會和國家作出貢獻。