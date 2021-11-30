內會擾亂案｜郭永健認罪　爭議非蓄意令職員跌倒　押後作紐頓聆訊

8名泛民前任立法會議員以及議員助理涉於今年5月8日在立法會內會擾亂議會，及干預立法會人員，違反《立法會（權力及特權）條例》，分別被控「藐視罪」等罪。其中郭永健今（30日）在西九龍法院承認「藐視罪」及「抗拒或抗拒正在執行職責的立法會人員罪」，辯方就案情中，提及被告案發時在立法會內會的動作，及涉案立法會人員跌倒的原因有爭議，認為會影響被告的罪責及判刑，申請進行就未能同意的案性作爭辯的紐頓聆訊，獲署理總裁判官羅德泉批准，案件押後至12月15日處理。



案中事主跌倒後獲批32天病假

郭永健今承認所有控罪，惟辯方指，同意案情中有提及，因郭當時手向前伸，導致立法會人員簡廣榮跌倒並需入院，最後獲醫生批准32日病假。辯方對簡跌倒原因及郭的動作有爭議，認為此爭議會影響郭的罪責及判刑，故申請另擇日子作紐頓聆訊處理。

羅官指郭行為屬莽或蓄意會影響判刑

控方反對進行紐頓聆訊，指辯方只爭議郭當時的手有否伸直，片段足以反映當時的事情。羅官則反駁指，郭當時動作為何屬事實過程，對於郭當時是鹵莽，還是蓄意作出該動作，會涉及判刑結果。控方再指，認為此爭議不會對於判刑基準有大影響，惟羅官進一步質疑稱：「如果佢話係意外，你接唔接受先？」，若控方能接受，就不須紐頓聆訊，控方最後表示對此不會再有陳詞。

事主將被傳召作供

羅官最終將案件押後至12月15日進行紐頓聆訊，屆時將傳紹事主簡廣榮出庭作供，並播放約30分鐘的涉案片段，需時約半日。另今為郭的生日，大批到場旁聽的人士在郭離開犯人欄時高呼：「生日快樂」，更有人大叫：「我愛你」，郭則揮手道別。

8名被告：許智峯（38歲）、陳志全（48歲）、朱凱迪（43歲）、尹兆堅（51歲）、黃碧雲（61歲）、張超雄（63歲）、胡志偉（58歲）及郭永健（33歲）。

除胡志偉外，其餘7人各被控一項藐視罪，指他們於2020年5月8日在立法會綜合大樓一號會議室內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。

其中，陳志全及尹兆堅各自被控兩項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪。而許智峯、朱凱迪、胡志偉及郭永健則各另被控一項相同罪名。此罪涉及的立法會人員為劉健偉、呂金榮、董漢民、韋家強、麥偉志及簡廣榮。

案件編號：WKCC 3842/ 2020