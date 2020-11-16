內會衝突︳陳志全被拖行、尹兆堅被批踭 　警方指證據不足不起訴

撰文：周禮希
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今年5月，立法會內務委員會會議上，民主派及建制派就內會主席選舉一事發生肢體衝突，警方早前突然拘捕7名民主派議員，其中當日被拖行的人民力量陳志全及被批踭的民主黨尹兆堅也有報警。不過兩人今日（16日）分別收到警方來信，同樣表示證據不足，不會起訴任何人。
陳志全在Facebook回應時表示，雖然早知結果如此，仍感到憤怒。尹兆堅批評警方及政府雙重標準，形容是「選擇性政治迫害民主派」，打壓民主聲音。他強調，從他在醫院接受治理的照片中可見，其胸口有瘀傷，亦有影片拍攝到他被「批踭」，質疑建制派議員有如獲「免死金牌」保護，免受刑責。
尹兆堅在接獲警方去信後發稿回應事件，他稱當日他被民建聯黃定光及建制派何君堯「批踭」，事後送院治理並報警。他質疑警方雙重標準，「同一個會議，民主派就拉，建制派就唔拉，民主派就高調拉人，建制派就證據不足，完全雙重標準，旨在打壓民主聲音」。
尹兆堅稱將與律師商討，不排除作私人檢控。
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陳志全亦曾提私人檢控 律政司介入撤回案件
人民力量陳志全當天在會上被工聯會郭偉强拖行，他除了報警，亦有入稟提出私人檢控。不過，律政司早前介入案件，並對郭偉强不提證供起訴，在本月9日正式申請撤回案件，指現有證據不足以證明相關罪行。警務處今天亦再去信陳志全，表示警方經調查後，認為所得證據不足以起訴任何人。