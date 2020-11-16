內會衝突︳陳志全被拖行、尹兆堅被批踭 　警方指證據不足不起訴

今年5月，立法會內務委員會會議上，民主派及建制派就內會主席選舉一事發生肢體衝突，警方早前突然拘捕7名民主派議員，其中當日被拖行的人民力量陳志全及被批踭的民主黨尹兆堅也有報警。不過兩人今日（16日）分別收到警方來信，同樣表示證據不足，不會起訴任何人。

陳志全在Facebook回應時表示，雖然早知結果如此，仍感到憤怒。尹兆堅批評警方及政府雙重標準，形容是「選擇性政治迫害民主派」，打壓民主聲音。他強調，從他在醫院接受治理的照片中可見，其胸口有瘀傷，亦有影片拍攝到他被「批踭」，質疑建制派議員有如獲「免死金牌」保護，免受刑責。