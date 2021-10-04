泛民議員涉擾亂秩序案　郭永健擬認罪　押後11月答辯並撤銷擔保

8 名民主派包括前任立法會議員陳志全、朱凱廸，張超雄等，被指在今年 5 月 8 日內務委員會會議擾亂秩序，被控違反《立法會（權力及特權）條例》藐視、干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員罪等 15 罪，其中工黨主席郭永健今在西九龍法院答辯，表示擬承認藐視及抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員兩罪，惟辯方對部份案情仍有爭議。署理總裁判官羅德泉遂將案件押後至11月30日正式答辯，並應辯方要求撤銷郭的保釋。



8被告中7人被控藐視罪

８名被告：前立法會議員許智峯（38 歲）、陳志全（48 歲，網台主持）、朱凱廸（43 歲，區議員助理）、前立法會議員尹兆堅（51 歲）、黃碧雲（61 歲）、張超雄（63 歲）、胡志偉（58 歲）及郭永健（33 歲，立法會議員助理）。8 人除胡志偉，各被控一項違反《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪，控罪指，他們於去年 5 月 8 日，在立法會綜合大樓會議室 1 內，在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

5人被控妨礙立法會人員執行職務

許智峯、朱凱廸及胡志偉，各被控一項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員罪。控罪指他們在同日同地，干預、騷擾、抗拒或妨礙劉健偉及麥偉志。郭永健被控一項抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員罪。控罪指他在同日同地，抗拒或妨礙簡廣榮。

陳志全、尹兆堅各被控兩項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員罪。控罪指他們在同日同地，干預、騷擾、抗拒或妨礙呂金榮、劉健偉、董漢民及韋家強。

案件編號：WKCC3842/2020