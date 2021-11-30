大專生銅鑼灣非法集結　剛就另案服畢刑期　官考慮再失自由囚半年

前年9月29日銅鑼灣爆發警民衝突，一名大專生涉參與非法集結，與警方對峙，最終被捕。他今（30日）在區域法院承認非法集結罪，法官指集結規模不少，認為被告是積極參與者，但他在另一示威案已服刑完畢，再次褫奪他的自由將會令被告受到打擊，雖然法官一度考慮緩刑，但認為並不合適，平衡各項因素後，判囚半年。



被告施朗頴（21歲）承認於2019年9月29日在銅鑼灣禮頓道參與非法集結，他原另被控一項藏有攻擊性武器罪，獲留在法庭存檔，不予起訴。

辯方指，被告最大的求情理由為認罪，指他已汲取教訓，重犯機會低，他早前就管有物品意圖摧毀財產罪，被判入更生中心，並已服刑完畢，望法庭考慮整體量刑原則，給予最大的刑期扣減。

約300名示威者與警對峙

案情指，案發當日數以百計的示威者集結在禮頓道與黃泥涌道一帶，期間有示威者堵路，破壞閉路電視鏡頭，警員進行掃蕩時，包括被告在內約300名示威者與警方對峙，有人敲打雜物，有人在垃圾桶附點燃物品，更有人手持長棍及竹枝向警方防線進攻，也有人用路牌、雜物防衛。

被捕時攜有伸縮棍𠝹刀及剪刀

被告最終在警方行動中被捕，他被制服後，其身上伸縮棍被折斷，跌在地上，他小腿位置亦壓著一把出𠝹刀，衫袋也藏有剪刀。

法官判刑指，涉案非法集結的規模不少，從被告的裝束可見他有計劃地參與非法集結，而他攜有伸縮棍、𠝹刀及剪刀，顯示他是積極參與者。

若另案同時處理會考慮整體量刑

不過，法官指此案的犯案日期，與他早前涉及的示威案犯案日期相距只有50天，若兩案同時處理，法庭必會考慮到整體量刑原則，最終念及他已服刑完畢，及後又積極工作等，判他囚6個月。

案件編號：DCCC 509/2020