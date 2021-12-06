80後女生入馬會「鋪草皮」修理賽道　「滿足感遠勝於扮靚返工」

每逢賽馬日，都有馬迷慷慨「鋪草皮」，但真正落手鋪靚賽道，實有賴一班日曬雨淋的「賽道修理員」。屬80後的馬會跑道執行經理劉潔兒（Kiki）在草坪工作10年，熱愛大自然的她喜歡接受挑戰，形容滿足感遠勝遠「化妝孭手袋」上班。



劉潔兒指出，每個賽馬日都有約百匹逾千磅駿馬奔馳，踐踏過的賽道會留下不少破洞，團隊會在賽道植上草被「補洞」，有需時設太陽燈「催生」或蓋被保暖。



馬會跑道執行經理劉潔兒在草坪工作10年，熱愛大自然的她形容滿足感遠勝遠「化妝孭手袋」上班。（張浩維攝）

跑馬地馬場將於本周三（8日）舉行「浪琴表國際騎師錦標賽」，作為馬會年度盛事之一，馬會跑道執行經理劉潔兒率領百人團隊，確保賽道草坪在最佳狀態下，讓全球頂尖騎師一較高下。

呢份工唔使化妝同用靚手袋，喺天然陽光下工作，感受到大自然好有影響力，呢份挑戰性及靈活度，遠於要打扮外表嘅滿足感。 馬會跑道執行經理劉潔兒

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賽道凹洞令馬匹以為「陷阱」會跳起 危及騎師

在中文大學地理系畢業的劉潔兒加入馬會10年，雖然草坪工作好天曬落雨淋，但她十分享受在陽光下工作。跑馬地馬場賽道全長約1,400米，佔地5.4公頃，她表示，賽道的內圈損耗程度較高，賽道會出現多個破洞，由於馬匹生性膽小，有機會以為破洞是「陷阱」突然跳起來，危及馬匹及騎師安全，馬匹在不平穩的賽道作賽，亦可能影響公平性。

因此在每個賽馬日後，劉潔兒都會帶同近百人團隊，在3至4天內修復賽道，先於破洞植上草坡，再灑上泥土、施肥、澆水，大約3周就能回復狀態，期間設置欄桿，圍封修復中的內圈跑道，賽事則在欄外進行，確保草坪休養生息。

要為草地保暖整色整水 每場之間要「搶修」賽道

團隊同時會在太陽無法照射位置，設置太陽燈照射草坪「催生」，若氣溫急降，則會在草坪上「蓋被」保溫；為確保賽道色澤一致，團隊亦會為賽道「化妝」，將草坪染色；而在賽馬比賽日，團隊更要爭分奪秒，在每一場次之間，把握僅有的20分鐘，盡力「搶修」賽道。

馬會會在夏天種植「雜交百慕達草」（右），惟冬季會變黃甚至休眠，因此10月起會改種「多年生黑麥草」（左）。（張浩維攝）

夏天冬天種草有分別 養好草皮黑雨都不怕

因應本港四季分明，馬會會在夏天種植「雜交百慕達草」，它會橫向生長抓緊泥土，惟冬季會變黃甚至休眠，因此10月起會改種「多年生黑麥草」，它復原力強，冬季仍能保持翠綠。

回顧最難忘經歷，劉潔兒指，2016年一場撞正黑色暴雨警告的賽馬日，天文台傍晚才除下暴雨警告。正當各人憂心賽事能否如舉行時，她當時自信地說：「只要有半小時去水，就一定無問題！」最終賽事順利進行，反映日常做好草坪護理，即使遇上緊急情況都能化危為機。

受疫情影響，浪琴表國際騎師錦標賽只接受已預先訂座的公眾人士入場，當中焦點之一是紐西蘭好手麥道朗，他特地來港參與賽事，繼而立即離港，麥道朗今年大放異彩，曾於11月2日夥拍「雍容爾雅」在澳洲勇奪一級賽墨爾本盃冠軍，因而享譽國際。