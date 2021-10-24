渣打馬拉松｜警方天橋拍攝跑手惹猜測　當局指測試估算人流非識別

渣打馬拉松今日（24日）復辦，警方於西隧港島出口附近天橋拍攝及記錄跑手情況，其手提電腦所示，跑手旁輔以「ID」及五位數字，惹來猜測。《香港01》取得有關照片，圖中未可對比數字與號碼布是否相符，有科技界人士則指，現行科技可支援人面識別技術，不過圖中所示亦有可能是人數流量統計，難單憑照片下定論。



警方表示，現正測試相關估算人流技術以用作風險評估，有關系統為警方測試中的人流估算系統，只用於估算經過所設定地點的人數，其技術並不涉及識別任何個別人士，亦不涉及跑手資料。



▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



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渣打馬拉松10月24日舉行，警方早上在西隧港島出口附近行人天橋，置有拍攝鏡頭，連接電腦。

在近中午於天橋上所見，警方人員在電腦上觀看攝錄鏡頭的即時影像，熒幕顯示每名跑手上方有一組五個數字的號碼，屬順序編號，與多數跑手號碼（由兩位數至五數位，也有部分是英文字母加四位數字）不同。

警方人員在電腦上觀看攝錄鏡頭的即時影像，每名跑手上方有一組五個數字的號碼，屬順序情況。

方保僑、葉兆輝指難推斷是否人臉辨識

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，未能單從照片判斷是否使用人臉辨識技術，他指現時科技足以支援相關技術，包括攝影機已具高清解像度，要是已建立數據庫，可連接軟件，作即時臉部識別。不過他也指不排除照片中所示是人數流量統計，跑手旁的數字是總人數。

過往常於大型遊行點算人數、香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝則指，馬拉松人數統計與遊行略有不同，因後者人流較流動，亦隨時中途插隊或離場，馬拉松則較穩定，較易統計人數流量。他舉例稱，大會亦有以晶片計算跑手的跑步時間，是否人臉辨識，則難單從照片推斷。

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警方：不涉及識別任何個別人士

警方表示，為確保大型活動的公共安全及公共秩序，警方現正測試相關估算人流技術以用作風險評估，藉以進一步提升處理大型活動的能力及在行動中調配資源的效能。有關系統為警方測試中的人流估算系統，是次安排是實地測試其在戶外使用的成效，該系統獨立運作，只用於估算經過所設定地點的人數，其技術並不涉及識別任何個別人士，亦不涉及跑手資料。

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▼渣打馬拉松2021‧禁止「香港加油」▼



警方今放置9805個雪糕筒封路

今日是新冠疫情爆發過後，近兩年來最大型的運動比賽。警方今日部署大量人手應對，當局公布今次共放置了9,805個雪糕筒，以進行封路及交通安排，便利參賽者及其他道路使用者；亦有派出警犬在賽前進行搜索，以防有危險品。