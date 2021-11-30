這個冬天不太冷　天文台料兩個因素帶來暖冬　有拉尼娜都無助降溫

即將踏入冬季（今年12月至明年2月），一股東北季候風補充會在今早（30日）抵達華南沿岸地區「迎冬」，天文台預測本周四（12月2日）市區氣溫跌至攝氏12度，北區低至7度。



天文台昨日（29日）發佈冬季季度預報，一次短暫的拉尼娜（La Niña）事件可能形成，按統計香港冬季氣溫本應相對較低，但是受到全球暖化和本地城市化的影響，香港冬季氣溫有明顯的長期上升趨勢，抵消了部分拉尼娜的影響。綜合各方因素，包括世界各地氣候模式的預測，預料香港今個冬季氣溫正常至偏高，雨量或較正常偏少。不過間中仍會出現寒冷天氣，日數與去年冬季相若，即約14日。



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2021年冬季季度預報：



氣溫正常至偏高



雨量正常至偏少



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全球暖化和本地城市化抵銷拉尼娜降溫影響

天文台指出，過去個多月赤道太平洋中部及東部水溫繼續下降，今年10月該區水溫低於正常，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在2021/22年冬季維持偏冷，並可能發展成一次短暫的拉尼娜事件。

過去個多月赤道太平洋中部及東部水溫繼續下降，今年10月該區水溫低於正常。(資料來源：美國國家海洋及大氣管理局／天文台)

統計分析顯示，當拉尼娜發生在冬季，香港氣溫一般會較在「ENSO中性」狀態時低，但受到全球暖化和本地城市化的影響，香港冬季氣溫有明顯的長期上升趨勢，抵消部分拉尼娜的影響。綜合各方因素，包括世界各地氣候模式的預測，預料香港今個冬季氣溫正常至偏高。

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料寒冷天氣日數約14天

雖然預計香港今年冬季平均氣溫正常至偏高，但天文台提醒，日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣，預料今年冬季的寒冷天氣（氣溫在12℃或以下）日數與去年冬季（即14日）相若。

在雨量方面，天文台預計拉尼娜對香港冬季降雨無顯著影響，大部分氣候模式預測今個冬季華南地區雨量正常至偏少。

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