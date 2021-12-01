冬季流感｜天氣轉冷求診升　10公院內科病床爆滿　博愛達117%最爆

近日天氣轉涼，隨著踏入冬季，冬季流感高峰期即將來臨，醫管局今日（1日）起開始一系列應變措施，應付急症室及住院服務需求上升。最新數字顯示，16間有內科公立醫院有10間昨日（11月30日）內科病床佔用率爆滿，整體佔用率達103%，博愛高達117%，為全港之冠。為應對冬季流感，醫管局早前呼籲市民及早注射流感和新冠疫苗，減低感染風險。



5,144人次到17間公立醫院急症室求診

因應冬季服務高峰期期間，醫院管理局將密切監察轄下公立醫院急症室服務及住院病床住用率，今起公布的數據顯示，昨日0時0分至晚上11時 59分共有5,144人次到17間公立醫院的急症室求診，屯門醫院最多，有441人次，其次是伊利沙伯醫院。

內科病房病床整體佔用率達103%

內科病房病床佔用率方面，整體佔用率達103%，即達「爆棚」程度，16間有內科的公立醫院中，10間爆滿，佔用率依次為博愛、將軍澳、聯合、威院、東區、伊利沙伯、屯門、明愛、大埔那打素及北區。當中，博愛內科病房病床佔用率達117%，當中46人是經急病室入內科。

公立醫院加最多800張病床應對冬季流感

醫管局日前表示，憂慮今年冬季流感爆發會回復疫情前水平，原因包括越來越多學校恢復全日制授課，因此公立醫院會加最多800張臨時病床應對，但承認部份病床會在走廊的情況不理想，又透露醫護人手流失亦較預期嚴重。

醫管局又指年中已透過專責小組，預先撥款超過七億元，為公立醫院的冬季服務高峰期作準備，包括規劃人手及按需要開設臨時病床。為加快病床流轉，公立醫院會加強多項服務，包括化驗服務，資深醫生在晚上、假期的巡房次數，出院及轉院支援等，普通科門診服務亦會加強增約2.4萬個診症名額。