冬至日落竟不是全年最早　周六日已閃過　雙子座流星雨12月中上映

全年最早日落原來不是在年底冬至，按天文台日落預報，本月23日至12月1日在下午5時38分已日落，其後白天的日子稍稍延長數分鐘。雖然同是5時38分日落，但地下天文台則指，昨日（27日）及今日（28日）的日落則全年最早，而冬至（12月21日）那天至下午5時44分始日落，較這一周遲6分鐘。



今年11月28日的日落與27日並列全年最早日落，夕陽映照在環球貿易廣場（ICC）的玻璃外牆上，拍攝者形容如一把「維港金剛棒」。圖為攝於11月28日下午5:00。（梁譽寶Leung Yu Po攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS）

地下天文台台長：最早日落及最遲日出均非冬至

即將踏入冬天（每年12月至翌年2月），天氣漸轉清涼，不少市民或已察覺黑夜來得較早。地下天文台台長方志剛昨日（27日）在社交網站分享指，最早的日落是昨日及今日，而非冬至。

他在網誌表示，最早日落是在11月下旬，發生在下午5時38分，其後日落時間開始延遲。冬至那天日落時間為下午5時44分，並非最早日落的一天；而冬至日出時間則為6時58分，亦非最遲日出的一天，本港最遲日出要等到1月中旬，屆時7時05分才日出，市民上班上學時，天或仍未亮起來。

傳統上在北半球，以為冬至時日落的時間最早，不過實際上由於「黃赤交角」（地球公轉軌道面（黃道面）與赤道面（天赤道面）的交角），與地球橢圓軌道影響，日落最早的時間不會落在冬至，香港則在11月底。

（香港太空館圖片）

12月中雙子座流星雨每小時最多30顆

此外，12月13至14日將上演一場雙子座流星雨，在視野廣闊和較黑暗的郊區，天氣良好情況下，每小時有機會可以看到約20至30顆流星。

這場流星雨高峰期天頂每小時可出現150顆流星，但發生在香港時間12月14日下午3時。當流星的高峰期出現於中午或日出日落等日光強烈的時候，其光跡相較於明亮的太陽將較難以看見。因此，香港太空館認為本地觀測條件為「平平」。

▼過去流星雨情況▼

