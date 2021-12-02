六旬漢FB帖文著重擊警員頭部　煽惑傷人罪成　被判入獄7個月

去年有警員受傷在示威活動中被打致滿頭鮮血，一名六旬漢事後在其Facebook帖文，提到要「頭部重擊」、「失憶就無法指控任何人」，否則「會有手尾跟」等，被指煽惑傷人，早前被裁定罪成，案件今(2日)在區域法院判刑，法官李慶年指，社交媒體提供了資訊的便利，也增加了散播假新聞及仇恨言論的風險，考慮到被告非名人，其帖文的回應亦不足100人，雖然他有煽動他人襲擊警員的頭部，但沒有進一步的計劃，且在事發後翌日才發出，判被告入獄7個月。



官著使用社交媒體的人反思

李官又稱，社交媒體往往會無限推進某一種喜好訊息，局限了多元訊息的接收，令不同立場的人進一步撕裂，雖然大部份人行事理性，惟仍難免有激進的人會透過社交媒體作違法或煽惑的行為，並著使用社交媒體的人反思。

發帖文前一天有警員受襲

被告蔡易文，61歲，無業，被指於去年1月20日，意圖令警員身體受嚴重傷害，非法煽惑他人惡意致警員受傷害。

案發前一天，有示威者在中環遮打花園舉行「天下制裁」的集會，之後有警員在長江集團中心附近受襲，並有人打警員的頭部。

2020年1月19日，中環有天下制裁集會，期間有警員受傷。(詳看下圖)

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提到頭被重擊或致失憶

被告翌日在其Facebook帳戶「Tony Choi」發布帖文道：「今日幾個popo被打爆缸，雖然滿頭鮮血，但無打裂頭顱（頭骨），其實都只是皮外傷。大家要知道若果頭被重擊，失憶（或局部失憶）的可能很高，失憶就無法指控任何人，否則被打的人認得和記得對方個樣或特征，會有手尾跟，所以要盡力而為（學popo）」被告於去年5月被捕。

官指訊息簡潔有鼓勵襲警之意

李官在裁決時指，被告清楚知道早前有警員被打至滿頭鮮血，認為被告的帖文從上文下理可推斷被告有意鼓勵他人針對警員，文中提到「頭被重擊」，「失憶就無法指控任何人」等信息簡潔，就是鼓勵重擊警察頭部導致失憶，否則「會有手尾跟」。

公開發貼任何人均可讀到

李官認為，該帖文在公眾平台發布，任何人均可讀到，若他只是鹵莽和幸災樂禍，不會以這樣公開的方式發布，且被告亦有作回覆和討論，認為有犯罪意圖作煽動性的表達。李官又指，被告在文字中鼓勵他人向警員報復和訴諸暴力，即使煽惑行為未有實行亦已干犯有關罪行。

求情指被告有勸人勿去遊行

辯方早前求情指，被告有糖尿病、高血壓等長期病患，又指被告在社交平台上的帖文一向勸人「唔好出黎搞事，唔好出嚟遊行」，涉案的帖文與被告性格不符，只是一時衝動的發言，現已受很大教訓。

案件編號：DCCC 1059/2020