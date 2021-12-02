涉煽惑他人集會　鄒幸彤稱悼念六四何罪之有　著法庭勿捲文字審訊

前支聯會副主席鄒幸彤，涉今年宣傳和呼籲參加本年六四集會，被控煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，案件今日（2日）進行結案陳詞。雖然警方是以防疫為由拒批六四集會，惟鄒卻直指事件與防疫無關，只涉及政治目的，又稱她是在重重法律限制下，尋找行動空間去嘗試發表涉案的兩篇文章，並著法庭不應捲入文字審訊的泥窞，並說：「打開文字獄嘅大門會好危險。」案件將於明年1月4日裁決。



被告鄒幸彤（36歲）涉嫌於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。

指案件只涉政治目的

鄒幸彤今日繼續自辯，她強調拘捕、檢控都不符合比例，亦沒有合理目的，只有政治目的，雖然控方或稱案件涉及防疫目的，但從整個案件的審訊可見，案件與防疫無關，而只是涉及政治目的，從而製造寒蟬效應，令任何人都不能自由寫作，傷害社會利益。

認為政權在教育市民不可行使自身權利

她亦指出，涉案的兩篇文章是她在重重法律限制下尋找行動空間的嘗試，又稱「悼念六四，何罪之有」，直言政權在教育市民不可行使自身的權利，不可做合法的事，亦不可解釋為何做合法的事。

她稱，本案是在審理2000多字的文章，對言論自由有莫大的影響，認為法庭不應捲入「文字審訊」的泥窞，「唐英傑係審緊8個字，今次係審2000字」，直言「如果打開文字獄嘅大門會好危險。」

案件編號：WKCC2595/2021