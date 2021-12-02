男教師手指在男生乳頭打圈判社服　控方斥枉為人師　上訴改囚8月

中學男教師於2015至17年在校內非禮2名男學生，包括搔肚臍後稱對方體毛濃密、和用手指在學生的乳頭打圈。教師經審訊後，被裁定兩項非禮罪成，判社會服務令240小時。男教師就定罪提上訴，同時律政司亦認為判刑過輕，就判刑提覆核。案件今(2日)處理，律政司指涉案非禮情節具侮辱性，形容被告枉為人師，事後亦無悔意，沒有向事主和其家人致歉。上訴庭聽取陳詞後，駁回老師的定罪上訴，並批准律政司的覆核，改判監禁8個月。



律師陳詞指摸肚腩不屬非禮

被告吳浩楠(35歲)原本被控五罪，指他2015年至2017年間，在校內非禮3名當時約15歲至16歲的男學生X、Y和Z。經審訊後，原審法官裁定涉及X和Y的兩項非禮罪成。

吳就定罪提上訴，他的律師指出，原審法官拒接納他的證供，卻未有提供足夠的理據，如指他的說法自相矛盾，但辯方強調吳的辯詞未有自相矛盾之處，律師又指，摸肚腩並不屬非禮，法官聞言也不禁問：「這是認真的嗎？」

非禮事主指對方好多毛

控方陳詞時則指，原審法官判刑時原則犯錯，未有正確運用判刑原則。控方解釋，案中有多項加刑因素，包括案中有多於一名事主、吳和事主年紀差距大，以及違反誠信。本案的非禮案情具侮辱性，其中一次非禮事件中，更向事主稱：「你好多毛。」指吳枉為人師。

只向自己家人道欺欠悔意

此外，報告顯示吳在罪成後，仍堅稱自己被誣告。他僅向自己家人表達歉意，未有向事主和其家人致歉，是全無悔意。控方認為社服令判刑屬明顯過輕，認為唯一合適的判刑是即時監禁。

吳的代表大律師回應指，吳已完成社服令，亦曾經被還柙3星期，且吳現已找到教育出版社的工作。

報告指吳把責任諉過他人

法官彭寶琴指，報告顯示吳把責任諉過他人，強調他人合謀向吳報復，她與另兩名上訴庭法官聽取陳詞後，駁回吳的定罪上訴，並批准律政司的覆核。他們原想就兩罪改判吳入獄10個月，考慮被告已完成社服令等，遂減刑2個月，改判吳入獄8個月。

案件編號：CAAR6、CACC96/2021