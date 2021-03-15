男教師非禮兩男生罪成　官指教化導向總比懲罰好　判社服240小時

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-15 12:27

35歲中學男老師於2015至17年在校內非禮3名男學生，包括在和學生傾談時搔其肚臍，及用手指在另一學生的乳頭打圈和觸摸其大腿內側達十分鐘。法庭早前裁定被告兩項非禮罪成，押後至今（15日）判刑。法官李慶年判刑時指，案件無疑嚴重，被告在審訊中亦堅持是受害人連同其他老師冤枉他，可見他沒有悔意，但考慮到被告教學有熱誠、犯案時並沒有使用任何暴力、受害人並沒有受到任何長期的困擾等，並稱：教化導向總比懲罰好，最終輕判被告240小時社會服務令。

審訊後兩非禮罪成

被告吳浩楠，35歲，被控3項非禮罪名，指他於2015至2017年間，在校內非禮3名當時約15歲至16歲的男學生。他否認全部控罪，早前受審後被裁定其中兩罪罪成，餘下一罪則不成立。

被告因本案前途被毀

辯方替被告求情時指，被告自幼家貧在公屋區成長，但他勤奮好學，自幼立志成為老師亦最終憑自身努力如願；被告熱愛其工作，被拘捕前亦大有機會晉升，但如今前途被毀，被定罪後亦被還押兩週，故相信被告已經得到沈重的教訓。

法官李慶年明言判刑時雖有明言「做錯事要負責任」，但又稱「教化導向總比懲罰好」，考慮到被告吳浩楠有熱誠、沒有刑事紀錄，及有家人支持等，決定只判他社會服務令240小時。(資料圖片)

兩男童無任何心理障礙

辯方亦引述被告親友的求情信，以及被告的感化、社服和心理報告，指被告有抱負、重犯機會低，相信被告有悔意，又指明白本案屬於破壞師生誠信，但程度屬輕微，而兩名男事主事後亦沒有任何心理障礙，故求法庭給予被告一次機會予以輕判，考慮按報告建議判處被告社會服務令或感化令。

悔意僅限於對家人的影響

李官判刑時指，明白本案對被告的有利因素不少，但法庭也需要考慮對被告不利的因素，稱兩份專家報告並非完全正面，其中報告指被告有埋藏自己想法的傾向，其悔意也僅限於案件對家人的影響，而非對兩名受害人，更在審訊中辯稱幾名受害人連同同事陷害他，其自我麻醉的手法並不罕見。

官指做錯事要負責任

李官續稱，明白被告有因勤奮而成功的經歷，但明言「做錯事要負責任」，其努力背景於判刑的關係不大。惟李官最終稱，畢竟「教化導向總比懲罰好」，考慮到被告有熱誠、沒有刑事紀錄、有家人支持、被告案中並沒有使用任何暴力和沒有涉及任何侵入性的性侵犯情節、受害人並沒有受到任何長期的困擾等，最終接納報告內容，判處被告240小時社會服務令。

案件編號：DCCC 578/2020