香港健康碼｜派手機及數據卡　食肆二維碼套凸字　助解數碼鴻溝

疫情下港人日後返回內地，智能手機須安裝「安心出行」程式，再下載「香港健康碼」，以連接出行紀錄。針對弱勢及基層人士未有智能手機，或難以使用手機掃處所的「二維碼」，創新及科技局局長薛永恒今（2日）在記者會上表示，政府計劃主動接觸電訊業界和慈善機構等，研究向有需要人士送手機及數據卡。他續指，政府會向申請「安心出行」的處所，派凸字膠套，套入二維碼上，有助視障人士識別二維碼位置。



創新及科技局局長薛永恒表示，本月九日起會擴大「安心出行」的使用範圍，留意到部份人士可能無智能手機，或操作遇到困難，當局會動員各方力量，包括安排外展隊走進社區協助，主動接觸電訊業界、慈善機構，研究向有需要人士送手機及數據卡，協助他們面對數碼鴻溝。至於送手機的安排及時間，他指，細節仍有待敲定。

研地鐵站、屋邨辦事處 協助公眾下載及使用港康碼

薛永恒指，政府會在社區不同地方如地鐵站、屋邨辦事處，協助公眾下載及使用港康碼，令港人方便得到相關支援。他強調，如果長者有需要，或是有市民想過關前往內地，有需要用好智能手機，以配合內地的防疫政策。他續指，「任何人士對智能手機應用唔熟識，幫助佢哋配合都係我哋目標，希望長者或其他人士了解健康碼係至關重要，有需要用好智能手機。」

政府資訊科技總監林偉喬指，最近到許多老人中心探訪，好多長者積極學科技，獲告知使用安心出行、微信、WhatsApp等，認為最重要服務機構與政府合作，並向長者提供協助。

薛永恒指，理解視障人士對擴大使用「安心出行」要適應，政府將會向申請「安心出行」的處所派發凸字膠套，二維碼套入後，視障人士可以點字識別二維碼位置，方便使用「安心出行」。林偉喬又指，料會優先向街市、食肆派發凸字膠套。