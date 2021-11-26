通關已具條件　林鄭料港康碼下周出爐　緊接籌備技術性安排

港府官員昨（25日）前赴深圳，與內地就準備通關進行第二次對接會議，外界關注具體落實時間。政府近月收緊多項防疫措施，其中一項重大措施是，下月9日起，將強制進入所有食肆、戲院、美容院及主題公園均須使用安心出行。有說法指，須待措施實施14天，才有條件首階段通關。



特首林鄭月娥今（26日）出席論壇時回應指，昨天負責率團到深圳開會的政務司司長李家超向傳媒交代時，「最重要的一句，如果大家有留意，就是內地專家和朋友均認為香港已具備『通關』條件。」她形容已達階段成果，相信下周可公布香港健康碼詳情，須籌備的還包括「港康碼」和內地的對接。



通關進入擬定配額、條件及口岸安排

林鄭月娥又重申，兩地對接會很有建設性及正面積極，政府已非常努力實現與內地免檢疫通關，進展良好。緊接下來已踏入籌備通關階段，包括人流量，以及在關口應怎樣安排。另外，亦要擬定通關初期每日的配額、港人到內地要符合的條件，以及使用哪個口岸等，港府會盡快完成相關工作，及早公布通關日期。

林鄭希望籌備時間越短越好、通關時間越快越好、名額越多越好，但目前未能確實說明是哪一天，強調須逐步有序進行。

黃柳權：一國兩制不改 內地城市不能媲美

港澳辦副主任黃柳權透過視像致辭，香港實行一國兩制方針不會改變，認為有關政策是中央基本國策，實行25年以來廣受歡迎，沒有變化的必要和理由。他提到，一些人對於《香港國安法》的擔憂是不必要的，不論是制定《香港國安法》還是完善選舉制度，都不是中國獨創，而是國際慣例，針對的是一小撮反中亂港分子。

黃柳權指香港優勢地位不會改變，除了是獨立關稅區和國際金融貿易航運中心，也是全國唯一使用普通法的地區，具有資本流動自由等獨特優勢，和高度法治化、市場化和國際化的營商環境，被公認為全球最自由經濟體之一，相信這些優勢是內地城市不能媲美，任何一個城市都取代不了香港。