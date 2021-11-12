檢疫酒店｜聖誕回港潮將至　訂房量爆升　富豪機場酒店房價飆50%

聖誕節及新年長假期將至，為外地留學港人回港的高峰期。政府上月19日公布第六輪指定檢疫酒店的名單，Trip.com提供其中27間檢疫酒店的訂房服務，指政府公布名單後一周，檢疫酒店訂單數創歷史新高，與第五輪相比劇增179%。

根據Trip.com提供的房價資料，若按隔離21日計算，香港置地文華東方酒店最貴，為3,630元一晚，需付76,230元。而相比第五輪的房價，香港富豪機場酒店加幅最多，由每晚最低590元增至890元，加幅達50.85%。此外，僅得香港九龍貝爾特酒店減價，由每晚最低820元減至600元，減幅達26.83%。



聖誕節及新年長假期將至，為外地留學港人回港的高峰期。（資料圖片／羅君豪攝）

Trip.com指，自今年初特設「隔離酒店住宿」頁面，為用戶推出隔離酒店訂房服務至今，已為逾1萬名海外回港的港人提供20多萬個住宿晚數。政府第六輪檢疫酒店名單公布後一周，Trip.com的隔離酒店預訂錄得顯著上升，並創下檢疫酒店訂單數的歷史新高，與第五輪名單公布後一周相比，訂單數增加了179%。

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置地文華東方酒店房價最貴 一晚3630元包晚餐

Trip.com目前提供的27間檢疫酒店，套餐價格介乎約530元至3,630元（包每晚膳食）。根據資料顯示，香港置地文華東方酒店的房價最貴，為3,630元一晚；香港紅茶館酒店（油麻地永星里店、紅磡機利士南路）則最便宜，為490元一晚。

而港人熱門留學國家如英國及美國，為高風險地區，返港需隔離21日。以此計算，香港置地文華東方酒店需付76,230元，而香港紅茶館酒店僅付10,290元，相差65,940元。

僅1間酒店逆市減價

根據Trip.com提供的數據，第六輪檢疫酒店相比第五輪的價格，26間中有18間加價，加幅由3.51%至50.85%不等，另有7間價格不變，僅得1間逆市減價。

當中，房價升幅方面，以香港富豪機場酒店升最多，由每晚最低590元增至890元，加幅達50.85%。其次為香港富豪東方酒店，每晚最低590元增至830元，升幅達40.68%。至於減幅方面，香港九龍貝爾特酒店，由每晚最低820元減至600元，減幅達26.83%。

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第六輪指定檢疫酒店提供1.15萬間房

政府上月19日公布第六輪指定檢疫酒店的名單，由今年12月1日至明年2月28日，將有40間酒店，提供約1.15萬個房間，較第五輪多4間酒店，增1,500個房間。政府發言人指，因應今輪計劃將涵蓋數個長假期，提供更多酒店房間，為應付可能出現的更大需求。