政府公布新一輪檢疫酒店名單　增四酒店應付聖誕、農曆新年回港潮

聖誕節及新年長假期將至，外地留學港人每年都會在長假期回港。政府今日（19日）公布第6輪指定檢疫酒店的名單，由2021年12月1日至2022年2月28日，期間將有40間酒店，提供約11,500間房間，較第五輪多4間酒店，增1,500個房間。

政府發言人指，因應今輪計劃將涵蓋數個長假期，提供更多酒店房間以應付可能出現的更大需求。



新一輪指定檢疫酒店名單共有40間酒店，提供11,500間房間，有5間為新增的指定檢疫酒店大部分為中價位酒店，包括北角的富薈炮台山酒店、土瓜灣奧斯酒店、荃灣西如心酒店（低座）、香港逸蘭銅鑼灣酒店，及尖沙咀金域假日酒店。

政府發言人指，政府於9月24日發信邀請約2,000間持牌酒店或旅館，共收到45個申請，新一輪揀選了40間指定檢疫酒店，當中35間屬第五輪的酒店。

第五輪指定檢疫酒店將於11月30日完結，而第6輪將會於12月1日開始，至明年2月28日完結，想橫跨聖誕、元旦及農曆新年。政府發言人指，新一輪計劃將涵蓋多個長假期，故提供更多酒店房間以應付市場可能出現的更大需求。