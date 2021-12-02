安心出行｜薛永恒拒承諾不轉實名化　強調技術要與時並進配合防疫

港府早前宣布，12月9日起進入食肆、戲院、健身室等場所，都需使用「安心出行」應用程式，社會關注「安心出行」日後會否改為實名制。

創新及科技局局長薛永恒今日﹙2日﹚於記者會上，多次被問到會否實施「安心出行」實名制，薛表示，現階段未有實名制計劃，不過他就拒絕承諾，日後不實施實名制，並指所有技術安排以配合防疫需要為本，過程中需與時並進，「如果去到一個階段，大家喺防疫有需要，而社會大眾有一個共識，需要進行一個安心出行實名制，當然我哋唔會係呢個階段，就去講話一定會，或者一定唔會。」



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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薛永恒今午於記者會上交代「港康碼」安排，當中提到如要申請「港康碼」，就需上載「安心出行」中的行蹤紀錄。他表示，現階段未計劃「安心出行」實名化，只是要申請「港康碼」就需實名。

被追問到會否承諾日後「安心出行」都毋須實名化時，薛永恒重申，整體的所有相關技術安排，都是配合防疫需要為本，目前並無實名化需要，「係未來嘅時間，我哋亦都睇唔到有呢個需要。」但他稱，日後或需要與時並進，希望保留彈性，並未承諾不會實名化，「如果去到一個階段，大家喺防疫抗疫需要，而社會大眾有一個共識，需要進行一個安心出行實名制，當然我哋唔會係呢個階段，就去講話一定會，或者一定唔會。」

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薛︰明白大眾重視個人私隱

薛永恒表示，明白大眾重視個人私隱，但在防疫工作中，假如某人是高風險人士，又或曾到過高風險地方，無形中會影響社區抗疫安排。他表示，盡早確認自己是高風險人士，又或曾去過高風險地方，可以保護家人、朋友之餘，亦是社會責任。他又稱，準備港康碼時，會透過保安專家，確保私隱不會在過程中受影響。

林偉喬︰港康碼本身無出行紀錄 轉碼不涉行蹤

政府資訊科技總監林偉喬亦稱，「港康碼」本身並無出行紀錄，轉為「粵康碼」亦不涉及行蹤，強調其用途只是入境，並非為追蹤。問到假如內地洩漏港人資料會如何跟進，薛永恒表示，屬於假設性情況，未有正面回應。