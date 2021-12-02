香港健康碼｜6個註冊及登入步驟逐項教　2樣證明要先預備好

政府今午（2日）公布「香港健康碼」詳情，12月10日起將開放登記。據政府所言，港康碼系統目前有兩功能，包括註冊帳戶以及登入健康碼之用，不過轉換至粵康碼、澳康碼系統的功能，則要稍後才開通。

註冊港康碼帳戶需實名登記，亦須提供住址、電話號碼等至少五項資料，而每步亦要提交證明登記，例如登記輸入身份證後，資料會同入境處身份證數據庫比對；用戶首次登入亦須再輸入身份證明文件、個人密碼等。登記完成後，如要下載港康碼，用戶須上傳「安心出行」應用程式的出行紀錄，可透過安心出行程式附加按鈕，直接輸入港康碼的帳戶號碼及密碼。



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副政府資訊科技總監黃志光今日在「香港健康碼」記者會中交代登記步驟，港康碼網站為www.healthcode.gov.hk，由12月10日上午9時起開放登記。系統會24小時開放予市民登記，有約45分鐘時間。根據黃志光所指，登記最少要五個步驟，包括輸入身份證、電話號碼及設定安全問題等；而最後一個步驟則是要在首次登入時再輸入身份證明文件、個人密碼等。

▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼



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1.提供身份證等個人資料

用戶登記須提供身份證、簽發日期等資料，系統會與入境處身份證數據庫比對，確定申請人身份。如果非香港居民或非香港身份證亦可登記，不過要提供身份證、簽發地點、號碼、出生日期確認身份，申請人稍後收到確認信件，持信件到指定郵局作身份核實及住址證明核實就可開通戶口。另外，亦須填寫中、英名等資料。

2.電話號碼

用戶要提交收到本地電話短訊的手機號碼，作為每一次登入系統時用短訊確認。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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「香港健康碼」系統官方網站即將啟用。（港康碼網站截圖）

3.住址證明

登記帳戶須填寫地址，並提供住址證明。黃志光指住址證明亦做了「便民措施」，如用戶居住於房委會公共屋邨，輸入屋邨資料後，健康碼系統可與公共屋邨住戶數據庫核實住址。如果並不是居住於公屋，亦可上傳住址證明作後台作比對，確定證明真偽。如果未能提供住址證明，政府會寄證明信件至登記住址，確認到申請人是住戶。

4.設定密碼

用戶要自行設定密碼，方便日後登入健康碼帳戶網上戶口。用戶亦須自行設定兩個安全提示問題，帳戶可以自行設定。當用戶忘記密碼，或更換手提電話號碼而忘記在系統更新，就可以透過安全提示及啟動碼，重設密碼。

5.系統確認申請及發出個人識別碼

完成上述步驟及認證後，系統會向用戶提供的電話傳送個人識別碼短訊，用戶要妥為保存。如果將來用戶改變電話號碼而忘記更新，或忘記登入密碼，識別碼可作為重啟個人戶口的識別碼。

▼澳門版健康碼分級▼



6.首次登入系統

首次登入港康碼系統，會有個人資料收集資訊需要用戶確定，亦須輸入身份證明文件、個人密碼，以及個人識別碼。開通戶口後，系統會提示確定電話號碼是否正確，每次登入亦會有短訊傳送到電話核實身份。

▼首次登入「港康碼」系統步驟▼



至於登入健康碼系統後，如用戶須下載健康碼，需要連結安心出行應用程式的出行紀錄。安心出行程式將進行更新，屆時會新增港康碼系統連接按鈕。而申請下載港康碼時，用戶須上傳安心紀錄，可透過安心出行程式的附加按鈕，直接輸入返港康碼帳戶號碼及密碼上傳記錄，上傳前系統會向登記的電話號碼發短訊，確定登入後，就可按提交上傳。

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▼「安心出行」連接「港康碼」系統步驟▼

