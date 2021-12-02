阿聯酋航空EK384航班現群組爆發涉11人　一家8口機艙傳染另外3人

阿聯酋航空營運、於11月21日抵港的EK384航班出現群組爆發，衞生署衞生防護中心今天（2日）公布，該航班累計12人確診，當中11人的基因排序相同，亦即屬同一群組。中心估計，11人之中的一家八口在機艙內因個人接觸及共用洗手間，將病毒傳播予其他三名人士。

中心認為，乘搭該航班的乘客可能有較高感染風險，現有57名乘客仍在指定檢疫酒店接受檢疫，中心會在餘下的檢疫期間增加他們的檢測次數，並會於第十九天進行「雙採雙檢」。而一名本地機組人員曾乘坐該航班，他早前獲豁免檢疫，僅須在酒店自我隔離7天，中心現時已將他送到竹篙灣檢疫中心。



阿聯酋航空。（阿聯酋航空網頁）

衞生防護中心今日公布，正調查早前曾乘搭同一航班EK384於11月21日抵港的三個輸入個案群組（涉及11人）。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序，確認部分個案基因排序相同，反映三個群組可能有流行病學關連。

該航班為阿聯酋航空營運於11月21日由阿拉伯聯合酋長國迪拜經泰國曼谷飛抵香港的EK384。當中八宗確診個案為從巴基斯坦登機的同一家庭（個案12411、12412及12413抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；而個案12437、12438、12439、12443及12447於竹篙灣檢疫中心確診）。

另外三宗個案當中，個案12420於曼谷登機，抵港後於指定檢疫酒店檢疫期間確診。其餘兩宗個案涉及一對從印度經迪拜抵港的夫婦（個案12429於指定檢疫酒店檢疫期間確診；個案12434後於竹篙灣檢疫中心確診）。

阿聯酋航空。 （資料圖片）

或於機艙內互相傳染

根據衞生署公共衞生化驗服務處的基因排序分析，該11人均帶有L452R變異病毒株，而今日完成的全基因組測序分析確認為Delta變異病毒株，個案12413、12420、12429、12434、12437及12438基因排序相同，顯示六名病人可能有流行病學關連。中心不排除涉及八宗個案的家庭群組有機會在機艙內因個人接觸及共用洗手間將病毒傳播予其他三宗確診個案。

該航班共有74名乘客，當中12人確診，其中一人不屬於該群組（個案12423），餘下11人屬同一群組，當中一對從印度經迪拜抵港的夫婦（個案12429、12434）乘坐商務客位，其餘九人乘坐經濟客位。

由於有多名乘客經抵港檢測而確診，衞生署早前已引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止阿聯酋航空營運的客機在11月23日至12月6日期間從迪拜和曼谷着陸香港。

阿聯酋航空。（Getty Images）

因應最新的流行病學資料，中心認為乘搭該航班的乘客可能有較高感染風險，中心會採取更審慎的檢疫及檢測安排。經該航班抵港的人士中，除了四人被界定為上述確診個案的密切接觸者並已送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫外，由於阿拉伯聯合酋長國和泰國均為A組指明地區（高風險），所有人士抵港後均須於指定檢疫酒店進行21天強制檢疫。

現有57名乘客仍在指定檢疫酒店接受檢疫，直至昨日（第11天）已進行三次檢測，結果均為陰性。中心會在餘下的檢疫期間增加他們的檢測次數，並會於第十九天進行「雙採雙檢」，以在他們完成檢疫前進一步核實其陰性檢測結果。「雙採雙檢」意指由兩組採樣員分別進行採樣收集樣本及由不同化驗所檢測。

本地機組人員本豁免檢疫 現要再入竹篙灣隔離

另外，該航班一名乘客為本地機組人員，由於他為豁免檢疫人士，於抵港後入住指定檢疫酒店，並於11月27日已完成自我隔離，中心已將他送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫至12月12日。不過，署方未能說明該名機組人員是在哪天被送入竹篙灣檢疫中心。

中心表示，該航班的非本地機組人員沒有入境香港，並已離開香港。中心已通知香港機場管理局和相關航空公司應留意外地機組人員的健康狀況和徹底消毒飛機。中心亦會確保相關指定檢疫酒店時刻遵守指定的感染控制要求。

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中心強調，由於該航班的11宗關連個案均於機場臨時樣本採集中心「檢測待行」、指定檢疫酒店或竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。