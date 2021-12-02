新冠肺炎．12.2｜28歲女飛美國返港後證染疫　安田邨安健樓封區

本港今日（1日）新增6宗輸入個案，累計增至12,446宗；早前一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），確認帶有變異病毒株Omicron，他曾在機場禁區逗留4日，恐有播毒風險，機管局20名員工列密切觸者送往檢疫，本港累計Omicron輸入個案增至4宗。今日（2日）凌晨零時起，港府將澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，只限已完成接種疫苗港人入境。

創新及科技局局長薛永恒表示，港康碼網站將於12月10日早上9時開放比市民網上申請註冊港康碼戶口，安心出行同步更新至3.0版本，方便大家上傳資料，目的讓市民盡早試用、熟習功能，正式通關可以暢便運作。



【20:50】變異病毒株Omicron來襲，影響各國出入境政策。港府今（2日）公布，將於本月5日(周日)凌晨零時起，指明芬蘭、加納、韓國、挪威和沙特阿拉伯為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境，只予已接種疫苗市民回港。

此外，政府亦會由本月8日(下周三)凌晨零時起，要求所有從海外地區和台灣登機來港的轉機旅客必須持有核酸檢測陰性結果證明。

港府周日起禁芬蘭、挪威、韓國等非港人入境 轉機須持陰性證明

▼12.2 安健樓圍封居民強檢▼



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【20:26】阿聯酋航空營運、於11月21日抵港的EK384航班出現群組爆發，衞生署衞生防護中心今天（2日）公布，該航班累計12人確診，當中11人的基因排序相同，亦即屬同一群組。中心估計，11人之中的一家八口在機艙內因個人接觸及共用洗手間，將病毒傳播予其他三名人士。

中心認為，乘搭該航班的乘客可能有較高感染風險，現有57名乘客仍在指定檢疫酒店接受檢疫，中心會在餘下的檢疫期間增加他們的檢測次數，並會於第十九天進行「雙採雙檢」。而一名本地機組人員曾乘坐該航班，他早前獲豁免檢疫，僅須在酒店自我隔離7天，中心現時已將他送到竹篙灣檢疫中心。

阿聯酋航空EK384航班現群組爆發涉11人 一家8口機艙傳染另外3人

【20:00】一名28歲女子於12月1日由美國返港，於機場檢測呈陽性初步確診，由於她在21天潛伏期內曾在香港逗留，她所居住的藍田安田邨安健樓今晚（2日）圍封強制檢測。她感染L452R變種病毒，而她曾經接種兩劑復必泰疫苗。她於中環畢打街20號會德豐大廈10樓工作，最後上班日期為11月19日，這個地點也會被納入強制檢測。

政府今日晚上7時起限制在藍田安田街39號安田邨安健樓內的人士須留在其處所，並接受強制檢測，明日上午約7時完成此行動。

安田邨安健樓封區檢測 28歲女住戶美國返港染疫 會德豐大廈工作

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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香港健康碼｜6個登記及登入步驟逐項教 2樣證明要先預備好

【16:04】政府今午（2日）公布「香港健康碼」詳情，12月10日起將開放登記。據政府所言，港康碼系統目前有兩功能，包括註冊帳戶以及登入健康碼之用，不過轉換至粵康碼、澳康碼系統的功能，則要稍後才開通。

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註冊港康碼帳戶需實名登記，亦須提供住址、電話號碼等至少五項資料，而每步亦要提交證明登記，例如登記輸入身份證後，資料會同入境處身份證數據庫比對；用戶首次登入亦須再輸入身份證明文件、個人密碼等。登記完成後，如要下載港康碼，用戶須上傳「安心出行」應用程式的出行紀錄，可透過安心出行程式附加按鈕，直接輸入港康碼的帳戶號碼及密碼。

香港健康碼｜派手機及數據卡 食肆二維碼套凸字 助解數碼鴻溝

【16:00】疫情下港人日後返回內地，智能手機須安裝「安心出行」程式，再下載「香港健康碼」，以連接出行紀錄。針對弱勢及基層人士未有智能手機，或難以使用手機掃處所的「二維碼」，創新及科技局局長薛永恒今（2日）在記者會上表示，政府計劃主動接觸電訊業界和慈善機構等，研究向有需要人士送手機及數據卡。他續指，政府會向申請「安心出行」的處所，派凸字膠套，套入二維碼上，有助視障人士識別二維碼位置。

【14:32】副政府資訊科技總監黃志光解釋港康碼登記及使用流程，指該系統屬實名登記，市叫要上載住址證明，同時連接安心出行上傳紀錄，判定感染風險顏色，申請人是否高風險群組，出行記錄過去21日係咪定為高風險地點。

註冊賬戶，申請流程，包括廣東、澳門轉碼安排，港康碼網站www.healthcode.gov.hk，網上系統，目前有兩功能，一係註冊賬戶、二係登入申請用戶健康碼用。註冊提供實名、住址證明，系統有約45分鐘時間登記，系統是24小時開放市民登記，毋須急於系統初期做登記，登記輸入身份證、簽發日期，資料會同入境處身份證數據庫比對，確定申請人身份，要提交收到本地電話短訊號碼，作為每一次登入系統短訊確認。

申請港康碼網站：www.healthcode.gov.hk

新冠肺炎︱增6輸入個案1人住海桃灣 巴基斯坦抵港一家8口確診

【14:55】本港今天（2日）新增6宗確診個案，全部為輸入個案，並涉及L452R變種病毒。其中一人為是早前輸入個案的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。其餘的個案中，三人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外兩人於檢疫期間確診，而初步確診個案則少於10宗。

當中個案涉及一名38歲男病人（個案12448），居於大角咀櫻桃街38號海桃灣2座，從卡塔爾多哈經航班QR818於11月30日抵港，檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。當局指，為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

【14:28】創新及科技局局長薛永恒表示，港康碼網站將於12月10日早上9時開放比市民網上申請註冊港康碼戶口，安心出行同步更新至3.0版本，方便大家上傳資料，目的讓市民盡早試用、熟習功能，正式通關可以暢便運作。申請免檢疫，要通過轉用粵康碼，不需通關市民可自行決定是是否需要更新安心出行至最新版本。

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薛永恒強調，申請港康碼先後次序同通關配額無關。市民對網上申請可能遇到困難，跨部門走近申請，為左有序推行，政府跨部門動員力量走進社區，全港18區屋邨、港鐵站，幫助有需要市民。

【14:17】創新及科技局局長薛永恒今日下午公布「香港健康碼」詳情，讓市民申請及熟習其功能，待正式通關時可以暢順運作。

強制檢測｜海桃灣男居民外遊返港初確診 離港前曾到中環ICHU上榜

【00:01】食物及衞生局昨晚（1日）公布強制檢測公告，居於大角咀海桃灣2座的一名38歲男居民，周二（11月30日）外遊抵港時在機場驗出初步確診，除住所外，患者離港前曾光顧的中環餐廳ICHU及國泰航空機場貴賓室寰宇堂共三個處所納入強制檢測名單，受檢人士需於12月3日（星期五）或之前接受檢測。

▼工展會12月11日至明年1月3日▼



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【昨日總覽】新冠肺炎. 12.1｜增3宗輸入 機場4日等轉機尼日利亞男帶Omicron

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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

