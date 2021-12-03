MIRROR旅發局跨年倒數演唱會　即睇抽獎結果　幸運兒12.13前攞飛

【MIRROR /姜濤 /Anson Lo /Edan /2022年／旅發局 /除夕倒數 /新冠疫苗接種】旅遊發展局早前公布，今年12月31日除夕將復辦實體倒數活動，並首度改辦「香港跨年倒數演唱會」，演出歌手包括人氣男子組合MIRROR、許廷鏗等。

旅發局表示，共有超過20萬人參與，活動將由電腦系統隨機抽出1,500名登記人、即共3,000名參加者。而抽獎結果已於今天早上公布，幸運兒須於12月13日晚上 9:00前，一同到九龍ELEMENTS圓方商場水區2樓親身領取獎品。不接受授權代領。



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得獎者會於12月3至5日期間接獲短訊通知，市民可在活動網站查閱結果。

旅發局表示，演唱會門票座位於抽獎時已由電腦系統隨機編配，不設揀位，得獎者及同行者毋須急於領取門票，而演唱會門票採用實名制，得獎者及同行者須於12月3至13日期間，帶同得獎短訊﹑香港身份證及新冠疫苗接種紀錄，必須一同親身前往ELEMENTS圓方商場水區2樓的門票換領處領取門票，不接受任何授權代領，亦不能跟其他得獎者交換門票。

旅發局表示，於領取獎品時，得獎者及其同行者必須證明其已符合資格，包括得獎電話短訊、香港身份證正本及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。得獎者及其同行者同時須分別簽署一份書面同意書，同意主辦單位向香港政府核實其疫苗接種紀錄。

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播。

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