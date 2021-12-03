過渡屋戶懷孕被迫遷　南昌220租期將滿住户憂無樓上︰德政衰收尾

《施政報告》建議進一步將過渡性房屋增至2萬伙，惟細節尚未曝光，過渡屋安排遭質疑未能「救近火」。關注基層住屋聯席今（3日）發表最新調查報告，發現近九成受訪者期望政府持續發展過渡性房屋，遏止劏房數目不斷膨脹，惟八成人同時批評過渡房屋租住期一般只有兩年，無法銜接公屋上樓期，未能完全解決基層住屋問題。



有於新界區社會房屋的住户表示，過渡屋入住條件苛刻，其妻懷孕後被指超出申請人數，要求一家人在妻子分娩前遷出，最後經多方調停獲安排入住另一過渡屋，才平息事件。惟輪候公屋需時，住戶正憂慮租約明年底屆滿前未獲上樓，將無奈流離失所。



租期僅餘8個月的過渡屋「南昌220」住户亦指，去年獲安排入住時，猶如「中六合彩」一樣。他曾與特首林鄭月娥對話，查詢租期屆滿後安排，對方當時回應：「住住先啦，開心兩年住先啦，兩年之後唔知點啊，大家都睇唔到個環境」，他批評安置政策欠奉，形容過渡屋「德政衰收尾」。



關注基層住屋聯席今（3日）發表調查報告，發現近9成受訪者期望政府持續發展過渡性房屋。（林穎嫺攝）

過渡屋戶懷孕被指超出住戶人數要求

現居於新界一個社會房屋項目的住户郭先生指，去年與太太和年幼兒子，由葵涌僅100多呎的劏房，搬到新界的社會房屋，起初面對許多適應問題，包括地方偏僻、兒子要轉校等。現時一家人逐漸適應後，卻要面對租約期滿的另一困境。

郭說，現時當局無措施讓過渡房屋住户，在租約期滿，但又未獲編配公屋前，銜接到另一個社會房屋入住，憂慮日後要不斷搬屋，花費大之餘，兒子又要再轉校，「即係佢嘅幼稚園生涯，要3年轉3間幼稚園，就覺得好麻煩，嚟緊小學校網又唔知點」，慨嘆對前路深感憂慮。

他又透露，他搬入現時居住的社會房屋時，太太懷有第二胎，本來是家庭的喜訊，卻被營運機構指，由於嬰兒出生後，將超出原先申請一家三口的住户人數，向他們家下達「逐客令」，要求他們全家在妻子分娩前遷出。郭先生說，在洽談過程時，太太更一度氣得「作小產」，需入院留醫多日。其後幸獲其他社福機構介入調停，他們才獲安排遷至同一項目的四人單位，即使家有孕婦，惟過渡屋營運機構，卻拒絕為他們家提供搬遷支援。

劉先生批評，社會房屋措施由「德政」變「衰收尾」，租户無奈遷出，只能再次瑟縮劏房。（林穎嫺攝）

過渡屋戶曾獲林鄭家訪 劉先生︰街坊個個苦口苦面

深水埗過渡房屋「南昌220」住户、76歲劉先生表示，一年前與妻兒一家三口由深水埗80平方呎劏房，搬入南昌220短暫棲身。他形容入住後「所有街坊都好好笑容」，惟該過渡屋租住期僅餘8個月，公屋上樓無期，港府對過渡屋續租安排完全無下文，「我最近見到街坊，以前啱啱搬入嚟嗰種歡顏無曬喇，個個苦口苦面。」他又形容，自己成為政府實驗品中的「白老鼠」，「你諗咁多組合房屋出嚟，要諗方法善後先得㗎。」

特首林鄭月娥去年10月底曾到訪南昌220，更曾走入劉先生居住的單位家訪，林鄭當時問他入住過渡屋的心情，他當時回應「𠵱家就梗係開心啦，但我哋有個隱憂，兩年要交返出嚟，如果到時上唔到樓咁點啊？」他引述林鄭當時的回應：「劉生，住住先啦，開心兩年住先啦，兩年之後唔知點啊，大家都睇唔到個環境。」

豈料社會房屋措施由「德政」變「衰收尾」，劉先生說，租户無奈遷出，只能再次瑟縮劏房，惟面對按金、上期、搬遷費等龐大開支，新租約年期長，亦難配合公屋上樓期，成為他們遷出的難關。他透露正聯合一眾住户，到特首辦外抗議，希望政府能正視其訴求。

郭先生指，搬入現居的社會房屋後，太太懷有第二胎，被營運機構迫遷。（林穎嫺攝）

關注基層住屋聯席︰租戶極大機會要再次重返劏房

關注基層住屋聯席今日亦發表有關過渡房屋的最新調查，調查訪問201人，發現89.6%受訪者期望政府持續發展過渡房屋，遏制劏房上升趨勢，惟同時有87.6%受訪者認為過渡屋租期太短，未能配合住户上公屋的輪候時間。另有65.6%受訪者建議，應讓過渡房屋住户續租，直至獲編配上公屋。另有逾半數受訪者同意，過渡房屋營運機構與地主應商討延長租住的可行性。

關注基層住屋聯席認為，公屋輪候時間再創22年新高，長達5.9年，相信未來只會不斷創新高，而過渡房屋租住時間過短，未能配合不適切居所住户「上樓」，極大機會令住戶再次重返劏房等極不理想的居住環境。

聯席提出4大建議，包括加強政府在過渡性房屋政策的主導權，以延長租住期；要求安置或支援未能上樓，但從過渡屋遷出的住户；加強社會房屋的支援和配套；以及在長遠增加公屋興建量，從根源解決基層住屋困難。